El COB arrolla al Caja 87 Sevilla y hace vibrar al Pazo.
El COB arrolla al Caja 87 Sevilla y hace vibrar al Pazo. | Alán Pérez

Galería | El Pazo encandilado con la exhibición del COB ante el Caja 87 Sevilla (87-74)

TERCERA VICTORIA

El equipo ourensano encadena tres victorias consecutivas y se confianza en la zona alta de la tabla

El COB confirma su gran nivel y su buen momento ganando con solvencia al Caja 87 Sevilla en un Pazo que registró la mejor entrada de la temporada y ovacionó a su equipo durante y después del partido.

No dieron opciones los de Moncho López, que se pusieron por delante al inicio del segundo cuarto y ya no perderían la delantera. El nivel defensivo del COB fue el marcó la diferencia para un alejando cada vez más a un Caja 87 en el que solo el talento individual de Moody y Webster oponía resistente. Enfrente un COB coral y con un juego impecable para llegar a tener ventajas de hasta 19 puntos y resolver con facilidad.

Xabi Oro y Martín Fernández, los dos con 17 puntos, fueron los máximo anotadores del COB.

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