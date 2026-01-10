Galería | Tarde de baloncesto y derbi gallego en el Pazo, en imágenes

El derbi gallego de Primera FEB entre COB y Obradoiro fue uno de los mejores partidos de la temporada en el pabellón ourensano.

El Pazo vivió una tarde de baloncesto y derbi gallego llena de pasión, nervios y canastas. Más de 5.000 personas abarrotaron las gradas del Paco Paz que colgó el cartel de no hay entradas para uno de los partidos más esperados por la afición ourensana.

El duelo entre COB y Obradoiro no decepcionó y el público presente en el pabellón ourensano disfrutó de un gran partido que tuvo de todo. La cantera cobista presentada en sociedad esta temporada.