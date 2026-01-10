Galería | Tarde de baloncesto y derbi gallego en el Pazo, en imágenes

VICTORIA IMPORTANTE
El COB se hace gigante en el derbi en un Pazo entregado (96-93)
PASIÓN POR EL BALONCESTO
El Pazo vivió una tarde de baloncesto y derbi gallego llena de pasión, nervios y canastas. Más de 5.000 personas abarrotaron las gradas del Paco Paz que colgó el cartel de no hay entradas para uno de los partidos más esperados por la afición ourensana.
El duelo entre COB y Obradoiro no decepcionó y el público presente en el pabellón ourensano disfrutó de un gran partido que tuvo de todo. La cantera cobista presentada en sociedad esta temporada.
