El base ourensano Isaac Vázquez, con su equipo, el Girona, en el partido de su debut en la Liga ACB, rodeado de grandes jugadores ourensanos

La Liga ACB nace el 3 de marzo de 1982 y en la campaña 83/84 arranca su primera temporada bajo esa denominación, tomando el relevo de la Liga Nacional. Ourense llegó a la ACB en 1989, tras el inolvidable ascenso en el play off ante el Caja Madrid. Entre aquel Caixa Ourense y el debut de Isaac Vázquez con el Girona, el 7 de noviembre, han pasado 37 años, pero ya antes, unos pocos ourensanos habían jugado en la máxima categoría del baloncesto nacional. Son los pioneros de un deporte que ha acabado siendo referente tras muchas décadas con presencia constante en las dos máximas categorías y que puede presumir de tener jugadores consolidados en el COB y reconocidos en los dos clubes más grandes de España, el Real Madrid y el FC Barcelona. Una historia de baloncesto en la élite a la que ahora Isaac Vázquez da continuidad.

Su padre, Sony, fue el ejemplo de lo que supuso tener presencia en la Liga ACB. Uno de esos niños que se enganacharon a la canasta porque el baloncesto era una moda en Ourense y la provincia podía presumir de competir de tú a tú cada fin de semana con los mejores. Canastas en cada esquina de la ciudad y pabellones nuevos en la provincia, pero Salesianos siguió siendo el mejor germen. De allí salió un jugador cincelado desde el esfuerzo y llegó testimonialmente a la ACB en la campaña 1995/96, pero que acabaría fijo en la plantilla en la 99/00. Jugó los 34 partidos de liga y empezó a labrar una historia que lo convirtió en el emblema de club hasta su retirada.

Sony Vázquez. Su hijo toma el relevo de un jugador que se ganó el puesto por entrega y pasión. Debutó en 1996 con el Xacobeo y jugó todos los partidos con el COB en la campaña 2000/2001. 36 partidos en la ACB. | La Región

Esa misma campaña otro ourensano, el alaricano Rubén Veloso, también debutó con el COB. Tras entrenar habitualmente con el primer equipo, tanto con Sergio Valdeolmillos como con Pedro Martínez en el banquillo, el base jugó 11 minutos ante el Forum Valladolid, en el que sigue siendo el último partido del club en la Liga ACB.

Hasta Sony y Veloso, ocho habían sido los ourensano que pueden presumir de jugar en la máxima categoría del baloncesto nacional. Cuatro de ellos en la Liga Nacional y otros cuatro en la Liga ACB.

Rubén Veloso. El base alaricano jugó 11 minutos y anotó 5 puntos en el último partido que el COB ha jugado en la Liga ACB, el 15 de mayo de 2001. Fue contra el Forum Valladolid y el COB ganó 95-74. | La Región

Antonio López Cid fue el primero y lo hizo como jugador del Estudiantes. Nacido en Brasil, pero en Ourense desde muy pequeño, da el salto al baloncesto profesional siendo un adolescente y como una apuesta del Estudiantes. Se consolida en el primer equipo y juega dos grandes campaña en la élite. En Magariños llegan hasta las semifinales de liga y disputan el título de Copa (entonces del Generalísimo) contra el Real Madrid. Además, juega la Recopa y llegan a semifinales, donde los elimina el Estrella Roja, que acabaría siendo el campeón. Obradoiro y Coruña serían sus siguientes destinos, pero ya en la segunda categoría nacional, la Primera B.

Antonio López Cid. Nació en Salvador de Bahía, pero de muy niño ya estudia en Maristas. Juega en el Educación y Descanso y de ahí al Estudiantes, con el juega la Recopa y la final por el título de liga contra el Real Madrid. | La Región

José Antonio Cuquejo fue el segundo y lo hizo con el Breogán en la campaña 73/74. En un baloncesto con muy pocas rotaciones y plantillas de diez jugadores, el ourensano es capaz de jugar varios partidos con un equipo que descendería. Cuquejo sigue en el Breogán y lograría el ascenso de nuevo, pero se rompe la rodilla y condiciona su carrera.

José Antonio Cuquejo. En la temporada 73/74, el alero ourensano era uno de los juveniles que estaban siempre en el primer equipo del Breogán. Curiosamente, en el mismo equipo estaba Ángel Navarro. | La Región

En la temporada 82/83 jugarían en la maxima categoría dos ourensanos y ambos en Santiago.

Carlos Oro está en el júnior y juega varios partidos con el primer equipo de un Obradoiro que tiene como referente ofensivo a otro ourensano, José Antonio Gil.

Carlos Oro. El base ourensano formaba parte de un equipo júnior en el que el Obradoiro desbordaba talento y eso lo llevó a tener la oportunidad de jugar con el primer equipo en la temporada 82/83. | La Región

José Antonio Gil. Uno de los mejores anotadores nacionales de la historia y con records de hasta 49 puntos en un partido. Llegó a la élite en el Obradoiro, en la campaña 82/83, y juego en Málaga, con el Caja de Ronda. | La Región

Reconocido y premiado como mejor nacional de Primera B, fue uno de los artífices del ascenso obradoirista a la Liga Nacional en Mataró en 1982. En la élite volvió a destacar, pero una desgraciada lesión en el codo en un partido contra el CAI Zaragoza condicionó su temporada.

La campaña siguiente fue la primera como Liga ACB y Ourense ya estuvo representada. Arturo Seara brillaba en Valladolid y el FC Barcelona no dudó en ficharlo para hacer pareja de bases junto a Nacho Solozábal. Tres temporadas consecutivas en el Palau y una Recopa y un Mundial de Clubes con la camiseta azulgrana antes de volver a Valladolid. Entre Pucela y el Tenerife todavía 120 partidos más en la ACB.

Arturo Seara. En los inicios de la Liga ACB fue tres temporadas uno de los bases de un FC Barcelona con el que ganó la Recopa. Después fue indiscutible en el Forum de Valladolid y en el Tenerife. | La Región

Del Barcelona al Real Madrid. Allí debutaría el siguiente ourensano y con el club blanco se consolidataría como el mejor de la historia en esta provincia. Isma Santos destacó desde su primeros pasos y el Real Madrid lo ficha ya con 13 años. Debuta en ante el CAI Zaragoza en 1990 y ya no se movería del club hasta 1999. Nombrado varias veces mejor defensor de la liga y de la Euroliga, dos veces campeón de ACB, campeón de la Copa del Rey y capitán del club blanco en la octava Euroliga, la conquistada en Zaragoza en 1995.

La misma temporada que Ismael Santos, pero unos meses antes, debutaría en la Liga ACB otro ourensano, Carlos Rodríguez. Con 309 partidos en la máxima categoría nadie lo supera en el baloncesto ourensano.

Ismael Santos. Sin duda, el mejor jugador ourensano de la historia. Dos Ligas ACB, una Copa del Rey y una Euroliga siendo el capitán del Real Madrid. En total, 292 partidos y todos con el equipo blanco. | La Región

De Carlitos en sus inicios a un alero contrastado, sólido y cotizado en la ACB. Un tirador espectacular que tras el primer descenso del COB (1998) siguió su carrera en la élite en el Cáceres y en el Cantabria.

Carlitos Rodríguez. Formado en Salesianos y llegó a la ACB con el equipo de su ciudad. Suma casi 1.500 puntos en la élite y 309 partidos, de los que 238 fueron con el COB. Además, jugó en el Cáceres (59) y en el Cantabria (12). | La Región

La temporada 93/94 es la única en la que Carlos Rodríguez no estuvo en el COB y jugó en A Coruña. Otro ourensano ocupó su plaza, pero con un rol más secundario. Roberto Carnero fue el elegido para dar la oportunidad a los jugadores de la cantera de que podían tener un sitio en el primer equipo y le tocó vivir la mejor temporada de la historia del club. Con Andre Turner, Chandler Thompson, Juan Aisa, Javi Pérez y compañía se plantaron en los play off por el título de liga, se cargaron al Andorra y pusieron contra las cuerdas al Estudiantes en una eliminatoria involvidable y decidida con polémica en Madrid. En el partido anterior, en el Pazo, Carnero disfrutó de minutos en el recital del equipo y con una afición en pie (75-61).

Roberto Carnero. Tuvo el lujo de jugar en el mejor COB de la historia. Con Coren como patrocinador jugó por el título de la ACB y se quedó a las puertas de las semifinales tras caer ante el Estudiantes. Jugó dos partidos. | La Región

Ese día Ourense tocó techo peleando por lo máximo en la mejor liga de Europa y con un chaval de la casa en el parquet.

Diez ourensanos de los que presumir y entener el peso que tiene en un deporte sin competencia en historia, relevancia y afición.

El domingo, en Santiago, Isaac Vázquez (si su entrenador lo considera oportuno) jugará un partido más en la ACB y su primer derbi. Ha empezado esa maravillosa rutina de jugar con los mejores cada fin de semana, como hizo el club de su padre y el de su corazón durante una década y con el que el Pazo sigue soñando cada temporada. “Ojalá que en un futuro no tan lejano esté en el Pazo en ACB. Como rival o como jugador del COB”, decía en una entrevista a La Región tras su debut. Ojalá.

El domingo, duelo especial

Llega un fin de semana especial para Isaac Vázquez, que mañana disputará su primer partido de la temporada en Galicia. El ourensano visita con el Girona al Obradoiro en Santiago, en un encuentro que arrancará a las 12:00 horas. Cruce entre rivales directos. Los catalanes cuentan con un triunfo más en la clasificación y pueden meter tierra de por medio ante el equipo dirigido por Diego Epifanio. Una ocasión para que familia y amigos de Isaac Vázquez puedan verlo en vivo y en directo en sus primeros pasos en la Liga ACB. Día especial también para su entrenador, Moncho Fernández, que visitará al equipo de su vida defendiendo los colores de un cuadro gerundense que acumula dos derrotas consecutivas y quiere regresar a la buena dinámica de juego y resultados.