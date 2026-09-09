Leimanis: “Vengo a ayudar al COB a lograr su objetivo”

Las caras nuevas del COB 2026-2027 siguen subiéndose al carrusel de las presentaciones oficiales. El último, uno de los que lleva menos sudando con la elástica cobista tras cumplir con sus compromisos internacionales, Toms Leimanis (1994-Ventspils, Letonia). El exterior ya conoce el Pazo, a sus compañeros y al cuerpo técnico, lo que le permite hacer un primer balance sobre lo vivido y de lo que está por venir. “A pesar de llevar solo unos pocos días entrenando, estamos bien. Creo que es una forma muy positiva de construir todo lo que vendrá a lo largo de las próximas semanas, meses y durante toda la temporada”, explicó.

Leimanis se puso a las órdenes de Moncho López tras disputar la ventana FIBA con su selección nacional. La Primera FEB no es nueva para un jugador acostumbrado a proyectos que miraban a lo más alto y que llega tras una campaña en Islandia que utilizó para recuperar sensaciones tras una lesión. “Quiero ayudar al equipo a conseguir sus objetivos, sea llegar a la Final Four o a los playoffs, ese será el principal. Siempre fui un jugador de equipo, primero está el colectivo y después los objetivos individuales. Cada año la competición es mejor y más dura. Todos los equipos crecen y espero una lucha exigente en cada partido, independientemente de a qué rival tengamos delante. Cada encuentro va a ser una batalla”, explicó el letón.

Sensaciones

Sobre el parquet del Pazo, Leimanis ya conoce el método de Moncho López. Conversaciones sobre la idea de juego y buenas sensaciones entre los dos. “Es un técnico muy profesional y muy detallista. Se puede ver qué tiene mucha experiencia, no solo en la categoría, sino también con las selecciones nacionales. Eso se nota en los entrenamientos, en la manera en la que exige a los jugadores y en la importancia que le da a la concentración. Para mí es fácil seguirlo y entenderlo”. Guante que recogió el preparador de Ferroltera durante la presentación, destacando que “para nosotros es un lujo tener aquí a Toms. Cuando Sergio Pérez me habló de él, el consenso fue inmediato. Es ese tipo de jugador que, cuando vas al mercado, tienes que intentar incorporar a tu plantel”.

Porfundizando en lo que espera de su jugador en la capacidad para protagonizar diferentes roles. “Buscamos un jugador que sea el 1 y el 2 al mismo tiempo. Es un ‘playmaker’ que puede conducir el balón, colocar los compañeros, escoger las jugadas y marcar el ritmo del partido, pero también puede generar ventajas individuales, finalizar o convertirse en una amenaza cuando otro compañero asume la función de creador. No hablamos solo de velocidad física. Hablamos también de velocidad de decisión y mental. Es un chico que lee muy bien el juego”, apuntó el preparador cobista.

Un Moncho López que también mandó un mensaje a los aficionados ahora que se acerca lo bueno. “Vamos a necesitar su ayuda durante toda la temporada. Es importante tener siempre un sexto jugador en las gradas, especialmente en los partidos en la casa. Cada partido va a ser difícil, así que tenemos que hacer de nuestro pabellón un lugar muy complicado para los equipos que nos visiten”.