No se admite devolución en el partido del COB

Faltan 02:56 para acabar el segundo cuarto y Spencer Littleson se levanta para tirar de tres. Uno de los colegiados, Hector Sanhermelando, señala una falta en otra acción sobre Josip Vrankic. El arbitro principal, Juan Pedro Morales, se acerca e indica que además de la falta debe dar validez al triple de Littleson. Ni lo jugadores locales habían solicitado esa acción y alguno se lo reconoce a Moncho López en la propia cancha, pero la decisión está tomada.

Faltan 06:37 para acabar el partido y Sean McDonnell corre la pista cuando Álvaro Martínez comete falta. José Javier Marqueta, otro de los colegiados, indica falta disruptiva porque interpreta que corta el ataque deliveradamente, aunque la mano del defensor va al balón y está por delante del cuerpo de McDonnell y ante la incredulidad de Natxo Lezcano y del infractor.

Dos acciones polémicas, pero con decisiones arbitrales que perfectamente tienen un argumento defendible salvo porque los tira por tierra la jugada clave del partido.

Quedan 5 segundos para terminar y el COB pierde por tres puntos (82-79). Toms Leimanis supera a Spencer Littleson y el escolta local no duda en pararlo con una clara falta por detras y sin ninguna posibilidad de robar el balón (como se ve en la imagen). El mismo colegiado que había valorado como disruptiva la falta sobre McDonnell ahora tiene un criterio totalmente distinto con una acción mucho más clara y decivisa para el resultado del partido. En el momento de la falta, Leimanis se levanta y anota un triple. Los dos mismos colegiados que habían dado validez al triple de Littleson ahora no dan continuidad a la acción del COB y no conceden la canasta y el tiro adicional. Los mismos colegiados aplican criterios distintos.

El COB tiene motivos para quejarse y lo ha hecho, pero sabe que ya no vale para nada. Esta derrota ya no se la quita nadie.