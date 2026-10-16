Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
SEGUNDA CONSECUTIVA
El COB volvió a caer en el Pazo, esta vez ante el HLA Alicante (79-83), pese a dominar buena parte del encuentro. La afición cobista no dejó de animar hasta el final en una noche marcada también por el regreso de Rafa Lisboa y Romaro Gill a Ourense.
Segundo partido consecutivo del COB en el Pazo y segunda derrota. Los ourensanos cayeron 79-83 ante el HLA Alicante en un partido donde estuvieron por delante gran parte del tiempo. El Pazo como siempre animó a los suyos hasta el último alientos.
La afición cobista demostró que más allá de los nombre está el COB y eso le quedó claro a Rafa Lisboa y Romaro Gill, quienes regresaron a Ourense, que fueron pitados durante gran parte del partido con el objetivo de ayudar al COB a derrotar a uno de los mejores equipos de la liga.
Un partido que mantuvo la emoción hasta el final y que gracias a un último cuarto muy sólido logró llevarse el conjunto visitante. Ahora los de Moncho López deben pensar en Copa y después en el partido ante el Palencia del próximo fin de semana.
1/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
2/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
3/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
4/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
5/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
6/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
7/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
8/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
9/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
10/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
11/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
12/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
13/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
14/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
15/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
16/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
17/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
18/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
19/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
20/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
21/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
22/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
23/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
24/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
25/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
26/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
27/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
28/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
29/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
30/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
31/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
32/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
33/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
34/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
35/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
36/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
37/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz
38/38
Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
|
José Paz