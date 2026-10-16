Galería | Noche triste en el Pazo con la derrota del COB ante el Alicante (79-83)
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SEGUNDA CONSECUTIVA

El COB volvió a caer en el Pazo, esta vez ante el HLA Alicante (79-83), pese a dominar buena parte del encuentro. La afición cobista no dejó de animar hasta el final en una noche marcada también por el regreso de Rafa Lisboa y Romaro Gill a Ourense.

La Región
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Publicado: 16 oct 2026 - 23:54 Actualizado: 17 oct 2026 - 00:04

Segundo partido consecutivo del COB en el Pazo y segunda derrota. Los ourensanos cayeron 79-83 ante el HLA Alicante en un partido donde estuvieron por delante gran parte del tiempo. El Pazo como siempre animó a los suyos hasta el último alientos.

La afición cobista demostró que más allá de los nombre está el COB y eso le quedó claro a Rafa Lisboa y Romaro Gill, quienes regresaron a Ourense, que fueron pitados durante gran parte del partido con el objetivo de ayudar al COB a derrotar a uno de los mejores equipos de la liga.

Un partido que mantuvo la emoción hasta el final y que gracias a un último cuarto muy sólido logró llevarse el conjunto visitante. Ahora los de Moncho López deben pensar en Copa y después en el partido ante el Palencia del próximo fin de semana.

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