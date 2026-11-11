El ourensano Isaac Vázquez se estrena en la mejor liga de baloncesto de Europa: “Fue el debut soñado, en casa, aportando y ganando”

El 7 de noviembre se quedará para siempre en la memoria de Isaac Vázquez. Seguro que vendrán muchos más partidos, pero el pasado sábado debutaba en la Liga ACB y completaba una progresión espectacular que lo ha llevado desde la Tercera FEB a la segunda mejor liga del mundo en cuatro años. “Fue el debut soñado, ganando y pudiendo jugar un buen ratito (siete minutos y 48 segundos)”, asegura el base ourensano.

Quedaban cinco minutos para el descanso del partido entre el Girona y el Bilbao cuando Moncho Fernández le hizo cumplir un sueño: “Fue un día precioso. No pensaba jugar, o jugar muy poquito. Pero encima, a mí me apetecía mucho que el primer partido fuera en casa y además fue con victoria y pudiendo aportar un poquito al equipo. No podía pedir nada más”. Y añade: “Entrené el lunes una parte con el equipo, que jugaban el martes (competición europea), y después el jueves y viernes sí que hice casi todo el entrenamiento. Al final se tomó la decisión de que estuviese en la convocatoria, pero no contaba con salir. Hubo un momento que me llamó Moncho y me dijo: "Venga Issac, vamos a debutar en ACB" y así fue. La verdad es que fue muy bonito”.

El debut fue con minutos de verdad, pero, como en toda su trayectoria, se comió la pista: “No estaba nervioso, estaba muy tranquilo. Creo que soy una persona que tampoco me suelo poner excesivamente nervioso en los partidos y me noté bastante bien”.

Una lesión grave en verano

Su novia, sus padres, la familia… “El teléfono estaba lleno de mensajes”. Ellos, mejor que nadie, saben las barreras que ha ido derribando, pero también cómo fue un verano que empezó de la peor forma posible, con una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho: “¿Por qué a mí otra vez? Piensas en que no puedo sacar un pie de Ourense porque cada vez que lo saco, ahí va el pie. Además, sabía perfectamente lo que era. Me quedé de rodillas, tirado en el suelo, y empecé a llorar en medio del entreno porque lo sabía. Me costó asimilarlo, pero poco a poco, con el paso de los días, ya lo vas tirando para adelante”.

Hoy tiene partido en Bucarest y el domingo jugará en la ACB contra el Unicaja. Una maravillosa rutina en la élite para un jugador convencido de su potencial, pero con los pies en el suelo: “Una vez que llegas, creo que lo complicado, y lo que a mí me gustaría ahora, es aguantar, mantenerme, consolidarme aquí, en esta liga y en este equipo. Si es en este equipo, perfecto, porque estoy súper contento. Consolidarme aquí, y con trabajo y con ilusión, que es la que tengo desde que empecé a jugar a esto, que lo que tenga que venir, venga, pero fruto de todo este trabajo y esta ilusión que tengo”.

Un Girona con referentes en todos los puestos clave del club: “Tener a Marc Gasol como presidente es impresionante, pero también la figura del entrenador o el director deportivo (Fernando San Emeterio). Esas tres figuras que veías por la tele desde pequeño, sobre todo a Marc como referencia a nivel nacional e internacional de nuestro baloncesto, y luego Moncho en el baloncesto gallego, que es un emblema. Pues gente así que has visto por la tele y que aún encima te demuestran la calidad humana que tienen. Moncho fue el primero que vino al hospital a visitarme, y Marc y Fernando de los primeros que me mandaron un mensaje y me llamaron. Te sorprende la calidad humana con la que manejan todo aquí, es inmejorable, y estoy muy contento y muy agradecido a ellos”.

El COB, el equipo de su corazón

Se acaba el contador de la entrevista que concede el club. Antes de terminar, queda hablar del equipo de su corazón: “Al COB lo veo muy bien. Creo que se ha hecho una muy buena plantilla, que Moncho (López) ha tapado carencias que podíamos tener el año pasado con muchas virtudes que tiene la plantilla este año. Hay pólvora ofensiva para aburrir. Veo un COB muy bueno, que desde el banquillo está súper trabajado y que puede ser candidato a cualquier cosa. Le va a poder competir a cualquiera de tú a tú en el Pazo, seguro, y fuera creo que también, ya se ha visto en pistas complicadas como el otro día en Fuenlabrada o en San Sebastián. La verdad es que veo una temporada ilusionante y que la gente lo va a disfrutar y tiene que ayudar al equipo porque el club crece año a año. Va siendo hora de que llegue una alegría a la ciudad”.

Se despide como jugador de ACB, como ourensano y como cobista: “Daría mucho dinero o lo que fuera, pero ojalá que en un futuro no tan lejano esté en el Pazo en ACB. Como rival o como jugador del COB. Creo que el club, como he dicho, mejora año a año, va dando pasos adelante, y la masa social, que por suerte tenemos en Ourense, es muy grande, tiene que seguir así, incluso aumentar porque es el pilar del club y siempre están ahí. Sería muy especial jugar en ACB en Ourense, y ojalá que pase dentro de no mucho”.