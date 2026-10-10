Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz

Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria

TARDE COMPLICADA

El Paco Paz volvió a demostrar que la afición está al lado del COB también en las tardes complicadas. Pese a la derrota ante el Cantabria, los seguidores empujaron al equipo hasta el final y despidieron a los jugadores con una ovación.

El Pazo vivió una tarde de baloncesto. El resultado no fue el esperado, el Cantabria asaltó el Paco Paz para llevarse una importante victoria ante el COB. En las gradas, los aficionados no dejaron de animar y protestar las decisiones arbitrales.

Una jornada en la que el COB topó con un rival superior y de la que saca aprendizajes para la próxima jornada. De nuevo en casa ante el Alicante y con un Pazo que tendrá que volver a rugir para ser pieza fundamental.

Al final del partido, los jugadores devolvieron la ovación al público y agradecieron su apoyo incondicional.

Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
1/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
2/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
3/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
4/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
5/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
6/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
7/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
8/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
9/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
10/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
11/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
12/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
13/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
14/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
15/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
16/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
17/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
18/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
19/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
20/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
21/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
22/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
23/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
24/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
25/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
26/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
27/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
28/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
29/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
30/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
31/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz
Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
32/32 Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria | José Paz

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats