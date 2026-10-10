Galería | El Pazo y el COB sufren la primera derrota de la temporada ante el Cantabria
TARDE COMPLICADA
El Paco Paz volvió a demostrar que la afición está al lado del COB también en las tardes complicadas. Pese a la derrota ante el Cantabria, los seguidores empujaron al equipo hasta el final y despidieron a los jugadores con una ovación.
El Pazo vivió una tarde de baloncesto. El resultado no fue el esperado, el Cantabria asaltó el Paco Paz para llevarse una importante victoria ante el COB. En las gradas, los aficionados no dejaron de animar y protestar las decisiones arbitrales.
Una jornada en la que el COB topó con un rival superior y de la que saca aprendizajes para la próxima jornada. De nuevo en casa ante el Alicante y con un Pazo que tendrá que volver a rugir para ser pieza fundamental.
Al final del partido, los jugadores devolvieron la ovación al público y agradecieron su apoyo incondicional.
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