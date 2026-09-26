Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB

El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB

El COB arrancó la temporada en el Pazo Paco Paz con una victoria ante el Tizona Burgos y con una afición que volvió a convertir las gradas en uno de los grandes protagonistas del estreno liguero.

El baloncesto de Primera FEB volvió al Pazo Paco Paz. La afición, como es habitual, respondió y acompañó al COB en su debut liguero. Desde horas antes, con el pregame en los alrededores del recinto, pudieron verse aficionados cobistas con camisetas, bufandas y todos los elementos necesarios para vivir una nueva temporada.

Dentro del Pazo, y con el balón ya en juego, la afición no dejó de animar mientras se familiarizaba con los nombres de los nuevos jugadores. Sobre la pista destacó Martín Fernández, uno de los protagonistas de la victoria del equipo ourensano.

En las gradas, las bufandas no dejaron de moverse, los bombos de sonar y las gargantas de animar. En definitiva, victoria y estreno en el Pazo Paco Paz, que un año más promete ser un jugador más del COB cuando el equipo juegue como local.

El Tizona Burgos fue la primera víctima del Pazo.