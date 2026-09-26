Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
DE VUELTA A CASA
El COB arrancó la temporada en el Pazo Paco Paz con una victoria ante el Tizona Burgos y con una afición que volvió a convertir las gradas en uno de los grandes protagonistas del estreno liguero.
El baloncesto de Primera FEB volvió al Pazo Paco Paz. La afición, como es habitual, respondió y acompañó al COB en su debut liguero. Desde horas antes, con el pregame en los alrededores del recinto, pudieron verse aficionados cobistas con camisetas, bufandas y todos los elementos necesarios para vivir una nueva temporada.
Dentro del Pazo, y con el balón ya en juego, la afición no dejó de animar mientras se familiarizaba con los nombres de los nuevos jugadores. Sobre la pista destacó Martín Fernández, uno de los protagonistas de la victoria del equipo ourensano.
En las gradas, las bufandas no dejaron de moverse, los bombos de sonar y las gargantas de animar. En definitiva, victoria y estreno en el Pazo Paco Paz, que un año más promete ser un jugador más del COB cuando el equipo juegue como local.
El Tizona Burgos fue la primera víctima del Pazo.
1/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
2/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
3/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
4/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
5/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
6/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
7/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
8/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
9/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
10/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
11/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
12/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
13/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
14/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
15/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
16/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
17/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
18/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
19/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
20/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
21/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
22/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
23/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
24/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
25/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
26/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
27/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
28/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
29/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
30/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
31/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
32/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
33/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
34/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
35/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
36/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
37/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
38/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
39/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
40/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
41/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
42/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
43/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
44/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
45/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
46/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
47/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
48/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
49/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
50/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
51/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
52/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
53/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
54/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz
55/55
Galería | El Pazo disfruta y vibra con el estreno de la temporada del COB
|
José Paz