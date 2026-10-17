Vídeo | Así fue la canasta del año de un rival del COB para ganar el partido

El nivel en Primera FEB, liga de la que forma parte el COB, cada vez es mayor y los partidos nos dejan grandes enfrentamientos, marcadores ajustados y canastas dignas de la NBA.

Eso es lo que pasó esta jornada en el duelo disputado en el Polideportivo Municipal El Plantío entre el Tizona Burgos y el Alimerka Oviedo durante la cuarta jornada de la liga.

Una jornada en la que el COB jugó y compitió durante gran parte del partido ante el HLA Alicante frente al que cayó derrotado 79-83 pero demostró que el equipo de Moncho López puede competir con los grandes de la categoría.

La canasta del año, obra de Sander Hollanders

Todo estaba empatado entre el Tizona Burgos y el Alimerka Oviedo con 2.3 segundos por jugarse y el 98-98 en el marcador. Tras un tiempo muerto y con balón en posesión los locales anotaban para ponerse 100-98, dejando tan solo dos segundo por jugar al conjunto carbayón.

Sin apenas reacción Sander Hollanders vió como entraba la canasta de Pablo Hernández y se colocó en la banda izquierda ofreciendo una opción de pase a su compañero en el saque de fondo.

Hollanders recibió el balón y tras un paso para coger impulso lanzó a canasta desde más de 20 metros a la desesperada. Con la suerte que su tiro entró limpió y silenció al Plantío para dar la victoria al equipo asturiano.

Los jugadores de ambos equipos no podían creer lo que se acaba de vivir en los últimos segundos. Demostrando que la pasión del baloncesto de Primera FEB hace que todo se decida hasta el último segundo.