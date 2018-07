Bruno Pascua y Rober Fernández refuerzan el ataque del Ourense CF

El Ourense CF continúa perfilando su plantilla. Después de la incorporación de Tomás Abelleira, llega hasta O Couto el mediapunta Bruno Pascua (Santander, 1990), que durante los últimos dos años y medio jugó en Bolivia. Primero en el Nacional Potosím y después en el Universitario de Sucre.

"Al principio del verano veíamos su incorporación como imposible, pero gracias a la mediación de Pedro García, amigo de Bruno, pudimos conseguir su fichaje", asegura el técnico pontino, Fran Justo.

Bruno Pascua reconoce que "no conozco mucho el fútbol gallego, pero he hablado con Pedro y me ha animado mucho a dar el paso, la verdad es que me fío mucho de lo que me dice y estoy muy contento con la decisión que he tomado".

Al exjugador del Rácing de Santander no le importa tener que hacer las maletas. Hace cuatro años decidió enrolarse en el Dunaújváros PASE de Hungría, pero tuvo que dejar el equipo por impagos. Probó suerte en Islandia, pero al haber denunciado el impago ante la FIFA no pudo llegar a debutar. Fue entonces cuando decidió fichar por el Urraca CF de Asturias, allí jugó cuatro partidos y ganós los cuatro. Fue entonces cuando le llegó la oferta de Bolivia, donde estuvo casi tres temporadas y anotó 20 goles.

Bruno Pascua puede jugar como mediapunta, segundo delantero o en una banda, algo que valora positivamente Fran Justo: "Su polivalencia nos va a ayudar mucho, es un jugador rápido y con mucho gol. Además, también los puede dar. Puede complementarse muy bien tanto con Edu Otero o Lamelas".

El jugador cántabro asegura que "empecé como mediapunta, pero últimamente estoy jugando también de delantero, me siento cómodo en ambas posiciones, lo más importante es poder ayudar a mi nuevo club".

Finalmente, el técnico del Ourense CF añade que "los informes que tenemos de Bruno son maravillosos, tanto deportiva como personalmente".

Otro fichaje ilusionante: Rober Fernández

El Ourense CF también tiene cerrado a Róber Fernández (O Porriño, 1990), un habilidoso extremo que durante la última temporada militó en el Compostela, donde jugó 37 partidos y anotó ocho goles. Además, con el club santiagués consiguió ser campeón de Tercera División.