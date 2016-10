El Tres Cuñados, a cuartos

El Pizarras Los Tres Cuñados se planta en los cuartos de final de la Copa Galicia de fútbol sala después de golear al A Pontenova (6-2) y certificar la primera posición de su grupo en la fase de liguilla tras ganar también con solvencia en semanas anteriores al Guitiriz (2-7).



El conjunto de Xocas Miranda fue muy superior al equipo lucense a pesar de que el técnico reconoció que "en algunas fases del partido no jugamos lo bien que me gustaría". Pues menos mal, porque los visitantes no tuvieron opción alguna. Juanma y Jesús pusieron tierra de por medio ya en la primera parte y con 2-0 a favor de los valdeorreses se llegó al descanso. En el segundo tramo de la continuación el Tres Cuñados sentenció con cuatro goles en apenas cinco minutos: Josiño, Dilin, David y Bruno. La presencia en cancha de este último jugador fue para los locales la mejor noticia de la tarde, incluso por encima incluso de la victoria. El goleador de los pizarreros se lesionó la rodilla el primer partido de Copa y la resonancia a la que se sometió refleja solo un esguince por lo que ayer regresó a las canchas. "En la primera parte jugó tres minutos y en la segunda ya jugó 10", destacó el entrenador de los locales. Y además, un gol, el último de su equipo. No se encuentra a tope pero el domingo podrá tener minutos ante el todopoderoso Noia en la tercera jornada de liga. La cita, en polideportivo de Calabagueiros desde las 12,15 horas.



Ayer, fiesta pues para el Tres Cuñados, con minutos incluso para los juveniles que están con el primer equipo. Con juego de cinco A Pontenova maquilló el marcador con dos goles en el último minuto para el 6-2 definitivo.



Regresa la liga



Hasta el momento, dos empates en otras tantas jornadas en la Segunda División B. El primero en casa ante el Cuéllar (3-3), subcampeón de liga, y el segundo a domicilio el sábado en Xove (5-5), una de las canchas más complicadas del torneo. Y el domingo, un grande, el más grande de la categoría. "Tengo esperanzas de lograr algo positivo. Es cierto que hasta el momento no logramos ganar aunque para nada estos dos empates suponen una mala racha teniendo en cuenta contra quien jugábamos y sin poder contar con Bruno", subraya Xocas Miranda, quien reconoce que "Noia tiene un superequipo aunque hasta el momento tampoco está dando su mejor versión. A ver si le sorprendemos".