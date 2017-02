El fútbol ourensano grita: "¡Ánimo Cristian!

El marcador es desfavorable, toca remontar. Cristian Ferreira, con 26 años, va perdiendo su "partido más especial". Sin embargo, la desventaja muda en mensajes de ánimo y apoyo para el jugador del CD Allariz, de la Primera Galicia. El defensa ourensano ingresó el día de Navidad en el Complejo Hospitalario de Ourense y entonces su estado de salud era una incógnita. Como si estuviera en el banquillo esperó a que el médico le diera directrices.

"O motivo do meu ingreso é que tiña feridas na boca e non comía", dice a través de mensajes Cristian. Tras dos semanas mirando el día desde la ventana, los médicos llegaron con el diagnóstico: "Díxeronme que tiña leucemia". Su cabeza intentaba responder a las preguntas, pero las respuestas rogaban otra pregunta. ¿Y ahora qué?

El partido de Cristian se equilibra gracias a su personalidad. Sonríe y no se vence a las primeras de cambio, nunca: "Encóntrome ben. A verdade é que ca medicación estou índo a mellor". Los doctores recomiendan visitas a cuentagotas. Sin embargo, la lista para animarlo es grande y no deja de crecer. Sus allegados llaman a la puerta de la habitación del CHUO con la incertidumbre de a qué Cristian se encontraran. Al salir, lo tienen claro: "É un león. Ten moita forza. É falar con él e anímate máis a ti que ti a él", dice Paco Arias, el capitán del CD Allariz.

El fútbol volcado con Cristian

Desde hace 44 días, los mensajes de ánimo no cesan. El apoyo llega desde sus vecinos de Reboredo, pasa por un vídeo de los equipos del fútbol provincial en la edición digital de La Región e incluso se codea con la élite. Roberto Trashorras, jugador de Rayo Vallecano, o el internacional argentino Ezequiel Lavezzi le han mandado un vídeo: "¡Ánimo Cristian!". Sus compañeros de equipo esperaron a Theo Bongonda y Chelo Díaz, jugadores del Celta. El último en sumarse es el portero del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyá.

El CD Allariz, representado por futbolistas, directivos y amigos, difundieron en el programa deportivo de Telemiño, La Prórroga, un grito que retumba en las redes sociales.

Él no les va a fallar: "A sonrisa non se pode perder en ningún momento. Non lle podo fallar a esa xente toda que está fóra apoyándome. É certo que hai momentos duros, pero cada día levántome con máis ganas de loitar".

El tratamiento está pautado y "xa queda menos para saír", dice con una sonrisa. Tras una breve espera, vuelve a responder: "Estaba ceando". Siempre tiene un chascarrillo para curar la tristeza: "Se quero unha hamburguesa terá que esperar un tempo".

La sonrisa paciente se sube a la nueva bici estática que le acaba de llegar a la habitación, a su nuevo terreno de juego.

Mira por la ventana y solo tiene un horizonte:"Cando gañe o meu partido voltarei ca familia do CD Allariz". Ellos lo están esperando con los brazos abiertos.

La eterna sonrisa

Cristian lleva dos temporadas vistiendo la camiseta del CD Allariz. Entre las cuatro paredes de la habitación y el pasillo del hospital, extraña el fútbol. Sin embargo, no pierde la actualidad del deporte local.

Vistió las camisetas del CD Ourense, el Polígono y el Taboadela y recuerda que "fixen moitos amigos no fútbol e nin te imaxinas as mostras de ánimo que me chegan".

Además del fútbol, las cosas que más añora son estar con la familia, a su novia y su moto. "Levo catro anos vivindo coa moza e faise raro estar separados. Ela é un apoio moi grande", dice Cristian.

El año pasado sufrió una lesión: "Recibín un golpe nos testículos. Aínda así xoguei todo o partido pero tiven que ir de noite a urxencias. O final perdín un testículo". Lo dice como una anécdota más, con una sonrisa.