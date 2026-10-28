La política nacional, igual que la internacional, gira en torno a los líderes de cada país. Los programas, los equipos y las personas que hacen posible la gestión de lo público apenas importan: casi no aparecen en los medios de comunicación.

Es el nuevo cesarismo mundial. Más de dos mil años después, persiste tanto en los gobiernos democráticos como en los autoritarios. Las elecciones del 29-N seguirán el mismo guion: el líder del partido, las ovaciones en los mítines, la personalidad por encima de las ideas.

En un mundo cada vez más tecnológico, donde la colaboración -con las herramientas digitales y con las personas- es más necesaria que nunca, la vida pública avanza en sentido contrario.

Nos obligan a votar una lista cerrada sin conocer apenas sus propuestas ni las alianzas que podrán hacer viable un gobierno. Sería más democrático que la papeleta reflejara con claridad esos pactos. Así, nadie se llevaría a engaño.

¿Qué impide cambiar la ley electoral? Probablemente, el confort de los grandes partidos, que prefieren conservar un sistema que fortalece sus estructuras y, sobre todo, a sus líderes.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)