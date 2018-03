La Xunta ofrece una subida de 105 euros al mes, que los funcionarios ven muy lejos

La Xunta ha ofrecido hoy a los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, en huelga indefinida desde el pasado 7 de febrero, una subida de 105 euros al mes para todos los cuerpos, pero estos ven esa cantidad "muy lejos" de sus pretensiones. La sede de la Xunta en San Caetano ha acogido hoy una nueva jornada de las negociaciones, que llevaban rotas el 20 de febrero.

Los representantes de la Xunta, encabezados por la secretaria general técnica de Vicepresidencia, Beatriz Cuíña, y los directores generales de Justicia y Función Pública, Juan José Martín y José María Barreiro, propusieron la opción, hasta hoy cerrada, de que una parte del aumento salarial se aplique ya en 2018.

Juan José Martín ha explicado que el Gobierno gallego planteó a los sindicatos que aumenten sus complementos en 105 euros al mes, si desean un crecimiento lineal, o 118,7 euros para gestores, 97,1 para tramitadores y 93,6 para cuerpos de auxilio, en todo caso con aumento salarial desde este mismo año fraccionado hasta 2020.

"Estuvimos buscando el promedio de todas las comunidades autónomas y dando unas cantidades que situaría a los distintos cuerpos funcionariales por encima de la media de los diecinueve territorios, las diecisiete comunidades o las comunidades transferidas más el territorio del Ministerio, que son trece", ha apuntado ante los periodistas tras más de nueve horas de encuentro.

"Estamos -ha continuado- en la media, estamos cumpliendo el mandato parlamentario, nos sorprendió porque parece que cambia el terreno de juego y la media no es el dinero sino que son las posiciones", ha abundado.

Esto supondría un impacto en la masa salarial de un 5 %, que la Xunta suma al casi 9 % anunciado para los próximos tres años por el Gobierno para el conjunto de los funcionarios, lo que da casi un 13 % de crecimiento. "No hubo acuerdo, pero hay una buena voluntad de negociación", ha matizado Martín, que no ha sabido precisar la cantidad de aumento para 2018 debido a que no se ha cerrado el crecimiento global

Ve en la "linealidad" un "problema", que es que esta "sitúa en tercera o cuarta posición a los cuerpos más bajos en cuanto a salario", pero deja bastante abajo a los gestores".



Sostiene que hay entendimiento en los otros tres puntos -sustituciones, refuerzos y amortizaciones-, al margen de los descuentos en bajas por enfermedad (IT), que se ha resuelto tras un acuerdo firmado hoy en Madrid para todos los funcionarios que establece que ya no serán penalizados.



Manuel Díaz (UGT), como portavoz del comité de huelga formado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, ha explicado que "la huelga continúa" porque la Xunta "sigue moviendo ficha de una forma muy lenta".



Los sindicatos llegaron a la reunión de hoy con la petición de una subida lineal de 225 euros, que bajaron hasta 190, un descenso menor del aumento realizado por el Gobierno gallego.

"Está subiendo muy poco las cantidades. Nosotros, en la buena fe negociadora que tenemos, bajamos más en nuestras contrapropuestas que lo que suben ellos", ha apuntado y ha señalado como "prueba" de que el Ejecutivo autonómico no quiere resolver el conflicto el hecho de que esta reunión no continuará mañana

Díaz argumenta que los representantes de la Xunta "interpretan a su manera los datos" de "una forma interesada" y anticipa que "si siguen así, va a ser muy difícil que puedan llegar a algún sitio", por lo que no tiene "optimismo" y reclama "que se hagan movimientos más intensos".



Entiende que la reivindicación vinculada a las bajas por enfermedad queda zanjada tras el acuerdo firmado en Madrid y asegura que en los otros tres puntos "quedan por cerrar ciertos flecos" que hoy no se han comentado, como el informe que no ha llegado de un catedrático de Derecho Administrativo sobre las sustituciones.



"Hoy llevamos aquí todo el día para que nos hagan una oferta que está muy, muy lejos, de nuestras expectativas. Después de más de un mes de huelga, para nosotros son inaceptables estas cosas. Estas cantidades que ponen ahora, si las pusieran en diciembre, a lo mejor estaríamos más cerca", ha destacado.



Ha acusado al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, de haber sido "el que convocó esa huelga" por lo que piensa que "él debe desconvocarla".



"El único modo que tiene de hacerlo es atender al mandato parlamentario y a las cantidades que le decimos que son las cantidades de las comunidades autónomas. Pedimos estar donde estábamos en 2008, que no es ni de primeros ni de segundos ni de terceros, pero tampoco donde nos quieren colocar ellos, que es en los puestos de descenso o, como mucho, de promoción", ha zanjado.



La oferta lineal de la Xunta, que supondría una subida del complemento autonómico transitorio (CAT) de 105 euros al mes, daría un CAT de 550 euros para gestores, tramitadores y cuerpos de auxilio.



Los primeros, según la tabla que manejan los sindicatos, quedarían en octava posición estatal, por detrás de Asturias y delante de Valencia; los segundos serían cuartos, por detrás de Cantabria y delante de Andalucía; y los últimos también ocuparían la cuarta plaza, por detrás de Cantabria y delante de Asturias.



La oferta no lineal implicaría una subida de 118,7 euros en el CAT de los gestores (28,7 euros más que la oferta anterior), 97,1 para los tramitadores (21,1 euros más) y 93,6 (25,6) para los cuerpos de auxilio.



La tabla de los sindicatos sitúa a los gestores, si aceptan esta oferta, en séptima posición a nivel estatal, con unos 564 euros al mes, por detrás de Andalucía y por delante de Asturias.



Los tramitadores crecerían hasta la cuarta plaza, con 542,5 euros, empatados con Andalucía, por debajo de Cantabria y por encima de Canarias.



También estarían en la cuarta posición los cuerpos de auxilio, con 539 euros, por debajo de Cantabria y por encima del Principado de Asturias.



El seguimiento de la huelga durante la jornada de hoy ha sido, según la Xunta, de un 38,25 % mientras que los sindicatos hablan de un 90 %, las cantidades habituales durante todo el mes.