Moure, sobre el Campeonato de España escolar en Ourense: “Hemos vivido algo espectacular”

Hacía muchos años que esta provincia no contaba con un acontecimiento deportivo de tanto nivel ni con tanta participación, hemos vivido algo espectacular, espero que la hayan disfrutado". Carlos Moure, el organizador de una prueba, el campeonato de España escolar de ciclismo, en Baños de Molgas, que se extendió entre viernes y domingo. "Es que estamos hablando de casi 500 deportistas de todas las comunidades autónomas de España, de niños y niñas de entre 12 y 16 años, de 12 pruebas. De mucha gente que arrastró, los hoteles de la zona estaban repletos. Pero no sólo esos, también muchos kilómetros más allá. Porque una competición como ésta mueve mucha gente", añade a la hora de hacer balance.

Porque el camino para llegar hasta aquí no fue fácil. Todo hasta conseguir la competición por primera vez para Galicia. "No es fácil, no. El Consejo Superior de Deportes saca la prueba a concurso normalmente entre octubre y noviembre, publica entonces las bases, con lo que el proyecto que tú presentes a través de tu federación es muy importante. Más tarde, entre diciembre y enero, se publica en el Boletín oficial del Estado. Y la prueba es siempre el primer o segundo fin de semana de julio, ya en periodo vacacional para los niños. ¿Si va rotando? No necesariamente, los dos o tres últimos campeonatos se disputaron en Castilla y León, el año pasado fue en Ávila. Era una pelea que nosotros teníamos, que no siempre fuera en la misma comunidad. En fin, ya nos tocaba", remarca.

Nuevo trazado infantil

El campeonato de Baños de Molgas tuvo una particularidad. "Hemos querido innovar, de hecho, la prueba infantil discurría siempre por un circuito cerrado de dos o tres kilómetros. Bien, nosotros decidimos hacerla en carretera abierta y con un recorrido de 13 kilómetros. A la vista de la de gente que se agolpó en las cuentas está claro que fue una decisión acertada.

No voy a decir que fuese como una etapa de la Vuelta a España o el Tour de Francia, pero al nivel de un campeonato escolar sí puedo decir que mucha gente quiso salir a disfrutarla y eso que ganamos todos", detalla el organizador de la competición.

La cabeza de Moure no para y ya está maquinando nuevos proyectos. "De cara al año que viene nos estamos planteando hacer una prueba de duatlón, de triatlón o de campo a través. El mundo del atletismo también es un mundo muy agradecido. Y como encima tenemos aquí muy buenas instalaciones... Sí, el trámite es el mismo que para el ciclismo, a través del Consejo Superior de Deportes", adelanta.

Más ciclismo

Y mientras, más ciclismo: "Seguimos con las pruebas, con los Open de España, del mundo o el Gallego de fondo. Como siempre", acaba.