Referéndum constitucional en Costa de Marfil

Los marfileños están llamados a participar este domingo, en medio de una creciente tensión, en un referéndum sobre su nueva Constitución, texto que el Gobierno defiende para enterrar años de violencia política y que la oposición rechaza por considerar que refuerza el poder del presidente, Alassane Ouattara.



El mandatario ha dominado por completo la campaña iniciada hace una semana por el "sí" al nuevo texto constitucional, excluyendo a la oposición, partidaria del "no", del acceso a la propaganda electoral y a los medios de comunicación, y reprimiendo con fuerza sus movilizaciones.



Antes del inicio oficial de la campaña, las fuerzas gubernamentales ya dispersaron a manifestantes contrarios al proyecto constitucional al menos en dos ocasiones y detuvieron a miembros de la oposición, según Human Rights Watch (HRW).



Con dos de sus principales periódicos suspendidos y con la represión de sus manifestaciones, prácticamente el único medio al alcance de la oposición, la campaña de Ouattara por el "sí" saldrá victoriosa en las urnas, amenazada solo por una posible abstención, auguran analistas.



El partido de Ouattara, Agrupación de los Hufuetistas para la Democracia y la Paz (RHDP, en sus siglas en francés), ha manifestado que la nueva Constitución alumbrará "la tercera República de Costa de Marfil" y pondrá fin a "las crisis sucesivas" del país.



Ouattara fue reelegido en 2015 en las primeras elecciones presidenciales desde los sangrientos comicios de 2010, en los que enfrentamientos entre seguidores de Ouattara y del entonces presidente, Laurent Gbagbo, provocaron 3.000 muertos.



"Habéis confiado en mí en los últimos años. Ahora, os pido que confiéis en mí para terminar mi último mandato y pasar el testigo a una nueva generación", manifestó el presidente al inicio de la campaña.



La reforma constitucional incluye modificaciones importantes, como la creación de un Senado y de una vicepresidencia, y algunas polémicas como la no limitación de edad para ser candidato a la Presidencia.



De acuerdo con esta modificación, para ser presidente ya no hará falta tener menos de 75 años, lo que abriría la puerta a que Ouattara se presentara por tercera vez en 2020, cuando tendría 78 años.



La nueva Carta Magna es criticada por reducir el número de votos necesarios para aprobar futuras reformas, de cuatro quintos a dos tercios, y sin necesidad de acudir a un nuevo referéndum.



Otra de las cláusulas que levantan suspicacias entre la oposición es la decisión no imponer el requisito para los candidatos presidenciales de que ambos padres hayan nacido en Costa de Marfil, algo que Ouattara había prometido durante la campaña y cuyo descarte es visto como un agravio en algunas zonas del país, azotado por dos guerras civiles recientes.



La oposición, agrupada en el denominado "Frente del Rechazo", también critica la falta de transparencia en la elaboración del borrador constitucional, que fue aprobado por una abrumadora mayoría del Parlamento, donde la oposición apenas tiene diputados.



Partidos opositores como el Frente Patriótico Marfileño (FPI, por sus siglas francesas) o la Alianza de las Fuerzas Democráticas (AFD), han llamado al boicot al referéndum.



"Nuestro problema no es decir que no. El texto debe ser retirado", afirmó uno de los líderes del FPI, Mamadou Koulibaly.



Desde la AFD, su líder, Pascal Affi N`Guessan, llama también a la abstención: "Es necesario que los marfileños reserven su voto para las próximas elecciones legislativas. Llamamos masivamente a la movilización para llevar al Parlamento a la mayoría de los diputados".



No en vano, la oposición denuncia que la redacción del texto ha sido confiada a "expertos" elegidos por el presidente, sin consultar con el resto de partidos ni otros representantes de la sociedad civil.



El fin de semana, que comenzará hoy con una nueva marcha de la oposición en contra de la reforma constitucional, se vivirá en un creciente clima de enfrentamiento hasta la cita con las urnas, cuando se movilizarán a 30.000 agentes para garantizar la seguridad.