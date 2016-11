El gobierno local llevó hoy a pleno el plan de obras. Jesús Vázquez, recalcó que estas modificaciones presupuestarias suponen "unha oportunidade para apoiar os cidadáns a partir de melloras". El expediente de modificación de crédito se aprobó con 16 votos a favor, los de PP y PSOE, y 11 abstenciones, los de DO y Ourense en Común .

El alcalde explicó que la urgencia de las modificaciones de presupuesto vienen dadas por los informes: "É necesario que o expediente esté finalizado no primeiro exercicio económico", apuntó.

A continuación, se procedió a la votación de la "urgencia" del expediente, quedando ratificada la modificación de crédito con 16 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones.

Vázquez Mato intervino para tachar de "falso" el argumento de esta urgencia. "A posición de Ourense en Común é de abstención", dijo.

Por otra parte, Vázquez Barquero recordó que el partido socialista hizo una propuesta en el mes de agosto, pero que "si non se fan as cousas con tempo este pleno terá que celebrarse no mes de agosto do ano que ven". Barquero explicó su votación a favor, porque la propuesta "emana das asociacións veciñais".

Pérez Jácome criticó la prisa de convocar el pleno extraordinario en apenas 24 horas, prisa que "non teñen para a cuestión de que fichen os empregados". También señaló que falta representación de más asociaciones de vecinos. "Es un atropello y un despilfarro, por eso no podemos votar a favor", argumentó.

El secretario general del pleno recordó la modificación presupuestaria para las obras, que asciende a 12, 8 millones.

Doval Garza criticó la falta de accesibilidad que prometían estas obras, asegurando que "repasei as 76 obras e en ningunha se faña de accesibilidade". "Non estou en contra das obras, pero hai que estudalas", señaló Doval, que tiene poca "fe" en que las obras vayan a realizarse finalmente.

Fernández Morenza calificó de "viables" estas obras, porque "los vecinos conocen mejor que nadie las mejoras que necesitan sus barrios". Se dirigió al señor Doval, asegurando que las obras sí incluyen la eliminación de las barreras arquitectónicas: "Non somos quen de cuestionar o informe de viabilidade dos técnicos", terminó.

Finalmente, en la segunda votación se aprobó el expediente de modificación de crédito con 16 votos a favor, los de PP y PSOE, y 11 abstenciones, los de Democracia Ourensana y Ourense en Común.