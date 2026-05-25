La forma de las normas

Lo primero que capta la persona del Derecho es el texto escrito de una norma, de una sentencia, de un acto jurídico. Y, en un Estado de Derecho, lo que todos esperamos es que esa realidad jurídica perceptible, aprehensible, externa, responda los principios vertebradores de nuestra más importante matriz jurídico-política: el Estado de Derecho. Esto es así, hasta el punto de que, en un Estado de Derecho, la previsibilidad y la seguridad jurídica están tan presente en la confección de las normas, de las sentencias o de los actos jurídicos en general que, en la manifestación externa, las palabras utilizadas, deben traslucir nítidamente, por su claridad, precisión y tendencia a la justicia, los valores y principios del Estado de Derecho.

La forma es el envoltorio que recubre el contenido de la norma o del acto jurídico

Realmente, por exclusión, la forma es todo lo que no es contenido de la realidad, todo lo que no es de orden material. La forma hace referencia a lo visible, a lo superficial, a lo estético, atiende preferentemente a esa dimensión de la realidad que ofrece características más externas. En el mundo de lo jurídico, lo formal es todo lo que es contenido de la norma o del acto jurídico Todo lo que no se refiere al fin, a los principios. Por eso, aunque intuitivamente podemos colegir el espacio de la forma en la realidad jurídica, no siempre es lo preciso y concreto que debiera salvo que convengamos, es lo más prudente, que la forma es el modo de exteriorización de los actos jurídicos, la dimensión exterior del acto jurídico.

Es decir, la forma es el envoltorio que recubre el contenido de la norma o del acto jurídico, contenido que necesariamente ha de ponerse en conexión y vinculación con los postulados del Estado de Derecho. Sin forma, no hay manera de que el contenido tenga dimensión pública. La forma es el camino, la vía a través de la cual se explicita el contenido del acto o norma jurídica. Pero la forma sin valores, no es la forma de un Estado de Derecho.