Xavier Puig: ‘‘En los casos de acoso escolar, trabajaríamos con ambas partes''

Xavier Puig es licenciado en Ciencias de la Educación pero su trayectoria profesional lo llevó a convertirse en educador social. Actualmente, preside el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales de España, una entidad que agrupa a los colegios profesionales autonómicos y a unos 11.000 profesionales.



¿Cuál es la función de un educador social en un colegio?



Básicamente, debe aportar una visión diferente a lo que es la figura del maestro en cuanto al niño o la niña y a sus necesidades educativas. El educador social no transmite conocimientos si no que ayuda al niño o la niña en entornos específicos como son la familia u otros ámbitos sociales.



¿Existe una materia de educación social en el currículo escolar?



En los colegios no, pero en las universidades sí. Los futuros educadores y educadoras sociales aprenden cómo ha de ser esa figura en la escuela.



¿El educador social tomaría parte también en temas de acoso escolar?



Por una parte, ya por nuestra formación y competencias tenemos esa capacidad de medias allí donde haya un conflicto, que no tiene por que ser acoso escolar. En ese caso, el educador social estaría por un lado, para acompañar personalmente al que lo sufre y, por el otro, junto al acosador en cuestión, porque la actitud violenta tienen tendencia a repetirse. Esta situación se puede convertir en violencia de género o entre iguales cuando sean adultos



¿Podría llegar a haber educadores sociales dentro del equipo docente?



Deberíamos tenerlos. Otra cosa es que la conjunción política, social y profesional de otros colectivos que están dentro del ámbito escolar permitan esa situación. Sólo en tres comunidades autónomas, Extremadura, Andalucía y Castilla- La Mancha, tiene reconocida mediante ley la figura del educador social en los centros escolares. En el resto de comunidades, existen experiencias como profesional externo al equipo. Se coordinan para situaciones muy concretas.