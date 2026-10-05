Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales al próximo domingo 29 de noviembre. El jefe del Ejecutivo ha confirmado desde el Palacio de La Moncloa que ya ha informado al rey de su decisión de convocar a los españoles a las urnas.

“Los españoles tenéis que decidir qué papel queréis jugar: si deseáis esa ola ultraderechista que involuciona o si queréis seguir avanzando”, ha señalado Sánchez durante su comparecencia, en la que ha planteado las elecciones como una decisión sobre el rumbo político que debe seguir España.

Sánchez reconoce errores y pide ampliar apoyos

Durante su intervención, el presidente también ha admitido la existencia de insatisfacción entre parte de la mayoría social que ha respaldado al Gobierno. “Sé que en parte de esa mayoría social hay insatisfacción”, ha reconocido Sánchez, quien ha defendido que para continuar impulsando reformas resulta necesario “ampliar el apoyo de la gente”.

“Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mayor”, ha añadido.

Balance positivo de la legislatura

El presidente ha aprovechado la comparecencia para realizar un balance de la gestión del Ejecutivo y ha defendido los resultados obtenidos durante la legislatura.

“Hemos cosechado los mejores resultados que ha tenido un Gobierno democrático en nuestro país”, ha afirmado Sánchez, quien también ha reivindicado que el Gobierno de coalición progresista “no ha dejado de trabajar y España no ha dejado de avanzar”.

Entre los logros de su Ejecutivo, Sánchez ha destacado la modernización de la industria española y la protección de los servicios públicos. “Nos hemos negado a sacrificar nuestro Estado del bienestar”, ha asegurado.

Críticas a la oposición

El jefe del Ejecutivo también ha hecho referencia a las dificultades parlamentarias que ha afrontado durante la legislatura.

Según Sánchez, el Gobierno ha tenido que “batallar con un Congreso muy bronco y lidiar con la peor oposición de la historia de España”.

Con el anuncio realizado este lunes, España afronta ahora una nueva campaña electoral que desembocará en las urnas el próximo 29 de noviembre, fecha elegida por Sánchez para renovar la composición del Congreso y decidir la continuidad o el relevo del actual Gobierno.