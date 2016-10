El primero de octubre es el día internacional de las personas mayores, una festividad en la que se pone en valor a los ancianos y sus experiencias. Pero en muchos lugares decidieron que un día no es suficiente y prolongaron la festividad durante una semana. Es el caso de la Fundación San Rosendo, que en su residencia Nuestra Señora de la Salud, en A Peroxa, organizaron jornadas de talleres y juegos en los que los mayores fueron los principales protagonistas. "Nos talleres fixemos uns corazóns nos que escribiron o que eles lle pedían á sociedade e tamén lles pedimos que nos contasen as cousas que lle quedaban por facer na vida", explica la animadora social del centro, Mar Fernández.



Los animadores sociales de este centro trabajan todo el año con el objetivo de eliminar el sedentarismo a sus más de 50 residentes: "En verán, aproveitamos a saír sempre que podemos, porque as persoas maiores tenden ao sedentarismo, pero nós sacámolos de paseo, levámlos á romaría, facemos xogos no campo da festa...", cuenta la animadora social. El aburrimiento no existe en este centro. Los residentes comenzaron la jornada con juegos. El primero consistía en explotar globos sentándose encima de ellos y ver el premio que tiene en el interior; un abrazo, un aplauso, un paseo... Las risas y la diversión no cesaron en toda la mañana y los compañeros animaban a los que salían al centro a explotar los globos. Tras acabar con ese juego, subieron al aula de refuerzo de la memoria en donde, mientras hacían sus actividades diarias como colorear dibujos o sumar, cantaban canciones.



Con todo, estos mayores también sienten carencias afectivas, según la animadora social, Mar Fernández, lo que más necesitan "é compañía, hai familiares que se implican pero outros non tanto como quixéramos, ou como quixeran os residentes". La animadora dice que "moitas veces tes que trasmitirlles a alegría a primeira hora da mañá, porque non queren participar nas actividades, pero pouco a pouco vanse unindo e colaborando". La visita al centro remató con un poema recitado por su autora, Evangelina Varela, de 91 años, que su sueño es publicar un libro con su poesía.