Miguel Ángel González: "El 80% de la gente de Ourense no conoce la catedral, nos morimos sin ver lo que tenemos"

Si hay alguien que sabe todo sobre la catedral y bucea en los enigmas que aún alberga la joya ourensana por excelencia, ese es Miguel Ángel González. El canónigo archivero y delegado episcopal de Patrimonio presenta hoy, a las 19,30 horas, frente al Pórtico del Paraíso, la primera guía sobre el gran atractivo de la ciudad, a veces olvidado. El libro de González, "Catedral de Ourense. Sorpresa gozosa de arte y fe", está editado por ArtiSplendore, la empresa que gestiona las visitas turísticas al templo. González estará acompañado por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

¿Qué hay de inédito en el libro?

Es una guía de la Catedral, que nace porque no había ninguna. Estaba la magnífica de Chamoso Lamas, pero de hace años y tampoco estaba actualizada. La de Sánchez Arteaga, en 1916, fue un intento de guía, con informaciones documentales. Esta aporta todo lo que se sabe de la catedral, pieza por pieza, santo por santo, capilla por capilla. Además de las obras más recientes que se han añadido, como el retablo de Juan Pablo II o la lápida con inscripción recordando el año de San Martín.

El Pórtico do Paraíso, ¿qué espacio ocupa en la guía?

La contraportada ya evidencia que es algo importante en lo que el turista debe detenerse.

¿Está poco promocionado?

Nuestro Pórtico no puede entrar en competencia con el de Santiago. El impacto mediático que está teniendo hace que se fijen en él. El nuestro se va haciendo más conocido y la guía puede ser una manera. La catedral de Ourense es una catedral sorpresa, porque los exteriores no son tampoco muy llamativos, excepto el cimborrio. Me contentaría mucho si la gente de Ourense conociera la catedral, un 80% no la conoce.

¿Cree que tanta?

Creo que sí. Cuando vienen grupos de gente, incluso ya formada, quedo sorprendido de que no la conocen. Tenemos esa tendencia de ver lo de fuera y nos morimos sin ver lo que está aquí.

El exterior no es llamativo, y los grafitis no ayudan.

Sí, han embadurnado zonas de manera infame. Los quitas y vuelven a poner otros.

Y el proyecto de los tejados de la Catedral como atractivo turístico, ¿para cuándo?

Está previsto, pero hay que tener cierta seguridad. Seguramente para primavera del año que viene.

¿Se ha escrito erróneamente sobre la Catedral?

Hay escritos superficiales de turismo o webs que no van a ninguna parte y otros más científicos, pero no se ha escrito mucho desde el punto de vista artístico. Estoy seguro de que esta guía será un instrumento de memoria, pero no es un libro definitivo, habrá investigaciones que aclaren algunas de las cosas de las que no sabemos nada de ellas.

¿Cómo cuáles?

De la época medieval apenas hay documentos artísticos; obras que encargan particulares y no queda documentación sobre ellas... Ojalá la guía invite a seguir descubriendo enigmas.

¿Cuál es el gran enigma de la Catedral?

Es un enigma que no solo es de la catedral. Casi daría un dedo por saber quién es el Maestro de Sobrado, un escultor muy valioso del siglo XVII, con obras en toda la diócesis. Nunca hemos logrado identificarlo y estoy seguro de que ha aparecido en documentación, pero nunca en las obras que son de él. Las catedrales no son un piso piloto estático, sino que está lleno de vida. Espero que dentro de unos años la guía quede obsoleta cuando el museo de la Catedral tenga una nueva disposición, prevista en el Plan Director, pero que no se lleva acabo. Que permita que toda la riqueza condensada, de un valor inimaginable, se pueda exponer con una gran garantía.

¿Cuándo está prevista la nueva disposición del museo?

No lo sé, pero está prevista. Hace falta un dinero. Siempre me quejo de que hay una discriminación de la catedral de Ourense con respecto a otras catedrales, dejando aparte Santiago, que tiene inversiones que superan las que recibimos todas las demás. La Consellería de Cultura ha renovado el museo de la catedral de Lugo, está con el de Tui, hizo la renovación del museo de la catedral de Mondoñedo. En la única en la que no se ha hecho nada, ni en el museo ni en la catedral, es en la nuestra. Falta alguien con un poco de interés en la consellería, pero allí nadie tiene mirada ni corazón en Ourense. No les interesa.