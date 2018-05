La provincia cuenta con 12 zonas de baño con la calificación de "excelente”

La provincia de Ourense cuenta con una docena de zonas de baño continentales con la calificación sanitaria de "excelente", según los análisis realizados por los técnicos de la Consellería de Sanidade. En concreto se trata de las correspondientes al río Valderías, en Avión; el embalse de As Conchas, en Bande; las playas de los ríos Magros y Doade, en Beariz; el Parque Náutico y O Ribeiriño, en Castrelo de Miño; el río Rabal y el embalse de Cardiego, en Chandrexa de Queixa; la playa de As Perdices en el río Casal, en Entrimo; la zona de baño de O Corgo, en el embalse de As Conchas, en Muíños; la playa de A Antena a orillas del río Miño, en la ciudad de Ourense, y la playa de Los Franceses en el embalse de Prada, en A Veiga.

A estas se unen otras cuatro que consiguen la calificación de "buena", que son las correspondientes al río Ribeira en A Gudiña; la playa de Regueiro Seco en río Cabras, en Laza; la zona de baño de O Coiñedo en el embalse de Prada, en A Veiga, y la playa de O Marcolongo, a orillas del río Cenza, en Vilariño de Conso.

En "suficiente" se quedan las playas del río Sil, en O Barco de Valdeorras; Caldelas, a orillas del río Edo, en el municipio de Castro Caldelas, y la del río Támega en Verín. La única zona de baño que queda marcada con un "insuficiente" según los análisis realizados por la Consellería de Sanidade, es la playa de O Caneiro en el río Limia, en el municipio de Baltar.

Esta calificación es el resultado del programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño, realizado en base a 10 muestras, nueve en temporada de baño y una antes de su inicio, analizando enterococos, escherichia coli y el PH del agua.

Cuatro concellos optan a la red de "praias sen fume"

Cuatro concellos de Ourense han solicitado su acreditación en la Rede Galega de Praias sen Fume, con el objetivo de normalizar el no consumo de tabaco en cinco zonas de baño. En concreto se trata de las playas de Portoquintela en Bande; O Marco Longo en Vilariño de Conso; Caldelas, en Castro Caldelas, y las dos del concello de Beariz, Doado y Magros.