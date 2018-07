Parada de Sil, San Amaro e Xunqueira sufriron a forza das treboadas

As choivas torrenciais caídas nas últimas horas a consecuencia dos episodios tormentosos vividos na provincia de Ourense provocaron desprendementos de terra e inundacións en varios municipios, como Xunqueira de Espadanedo, San Amaro e Parada de Sil.

A práctica totalidade da provincia de Ourense permanecía o pasado sábado, do mesmo xeito que Lugo, baixo aviso amarelo ante a previsión da Aemet de tormentas con fortes chuvascos.

No entanto, segundo informa o CIAE 112, non houbo que lamentar feridos. Así, as fortes choivas arrastraron a vexetación dos montes, que acabou ocupando as vías de comunicación, afectando así ó desprazamento por estrada nestas áreas da provincia

A central do 112 recibiu numerosas chamadas ao fío das 21,00 horas solicitando axuda para retirar as pedras e elementos que a auga arrastrara até as rúas, que se atopaban completamente alagadas.





Os servizos da Deputación de Ourense desprazáronse a estes lugares para proceder á limpeza das vías, tarefas nas que tamén colaboraron os efectivos de Protección Civil das localidades afectadas.



Ademais, no Concello de Xunqueira de Esapadañedo, os desprendementos afectaron especialmente á zona onde están situadas as barracas de feira na parroquia de O Barrio.

Casa alagada

Na parroquia de Ramil, tamén situada no municipio de Xunqueira, un veciño solicitou axuda aos servizos de emerxencia debido á inundación da planta baixa dunha casa, provocada polo efecto de arrastre de vexetación que causaron os chuvascos.



A rúa principal de San Amaro tamén resultou alagada polas choivas, do mesmo xeito que o lugar de Paradellas, en Parada de Sil, que quedou incomunicada debido ás riadas. Membros do GES e Protección Civil de Castro Caldelas tiveron que intervir para restablecer a normalidade.