El alcalde de A Gudiña, tras la crisis de Eurobattery: “Seguimos coa ilusión de que a mina se abra, os postos de traballo son importantes”

La incertidumbre surgió en A Gudiña este martes después de que Eurobattery Minerals confirmase la condena por fraude en España de su consejero delegado, Roberto García Martínez, investigado además en Suecia por presunto uso de información privilegiada. A ello se sumaron la dimisión inmediata del presidente del consejo de administración, la ruptura con su asesor bursátil y la suspensión de la cotización de la compañía, promotora de la mina de wolframio de Pentes.

La noticia ha cogido por sorpresa tanto a los representantes de la Administración local como a los propios vecinos del municipio gudiñés. El alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, asegura que conoció la situación a través de La Región.

Pese a la incertidumbre generada, el alcalde mantiene la esperanza de que el proyecto salga adelante, sobre todo por la importancia que tendría para la creación de empleo en la zona. “Seguimos coa ilusión de que a mina se abra, porque os postos de traballo son moi importantes para A Gudiña. O que queremos é que todo se faga ben, con todas as garantías e dentro da legalidade. Non queremos cousas raras”, señala.

Desde el Concello daban por hecho que la iniciativa continuaría avanzando, aunque todavía están pendientes de que la Xunta de Galicia se pronuncie sobre “algunas cuestiones medioambientales necesarias para que puedan concederse los permisos municipales de obra”, apunta Néstor Ogando.

La situación también ha sorprendido a los vecinos de Pentes. Así lo explica Vicente García, presidente de la Comunidad de Montes en Mancomún, que destaca la buena relación mantenida hasta ahora con la empresa. Según García, la relación ha sido “moi fructífera” y basada en la colaboración. La compañía ha cumplido con los pagos correspondientes por los terrenos y también ha colaborado con las fiestas patronales de la aldea.

La vinculación de Eurobattery Minerals con A Gudiña se había extendido además a otros ámbitos de la vida del municipio. La empresa había patrocinado al equipo local de fútbol sala, reforzando una relación que, hasta ahora, tanto desde el Concello como desde el entorno de Pentes calificaban de positiva.

Por ello, la situación actual ha generado una gran sorpresa entre los vecinos, que hasta el momento daban por hecho que el proyecto avanzaba con normalidad y que la apertura de la explotación era cada vez más cercana.