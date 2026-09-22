La promesa de 130 empleos en A Gudiña, en el aire tras estallar la crisis de la minera: su promotor, condenado por fraude, y su presidente dimite

Vista de la aldea de Pentes y sus montes, donde se prevé la extracción de wolframio.

La mina de wolframio de Pentes, en A Gudiña, afronta un escenario de incertidumbre tras la crisis que afecta a Eurobattery Minerals, la compañía sueca que impulsa su explotación. Su consejero delegado, Roberto García Martínez, ha sido condenado por fraude en España, mientras que el presidente del consejo de administración ha dimitido y la empresa ha perdido a su asesor bursátil. Sus acciones permanecen suspendidas de negociación en Suecia.

La situación llega cuando el proyecto ourensano avanzaba hacia su puesta en funcionamiento. La explotación, desarrollada a través de Tungsten San Juan, contempla 35 empleos directos y alrededor de un centenar de puestos indirectos cuando alcance su pleno rendimiento. Por el momento, Eurobattery Minerals no ha anunciado la paralización de la mina ni la suspensión de las inversiones comprometidas.

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Una condena firme y una investigación en Suecia

Eurobattery Minerals reconoció el pasado 19 de septiembre que su consejero delegado y miembro del consejo de administración, Roberto García Martínez, había sido condenado por fraude en España por unos hechos relacionados con una inversión minera en Sierra Leona en 2011.

La sentencia, revisada por el Tribunal Supremo el 21 de enero de 2026, es firme e incluye dos años de prisión, una multa y responsabilidad solidaria por daños de 3,46 millones de dólares. No obstante, la Audiencia Provincial de Bizkaia acordó suspender la ejecución de la pena de prisión durante cinco años, condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas. La condena, por tanto, no supone su ingreso inmediato en prisión.

A este procedimiento se suma una investigación distinta en Suecia. Según comunicó la compañía, la Autoridad Sueca de Delitos Económicos ha notificado a García Martínez su condición de sospechoso por tres presuntos delitos graves de utilización de información privilegiada, relacionados con operaciones sobre instrumentos financieros de Eurobattery Minerals. No consta una sentencia por estos hechos.

Más de 130 empleos previstos en A Gudiña

La crisis afecta a una iniciativa que había generado expectativas económicas en el oriente ourensano. Eurobattery Minerals desarrolla la explotación de San Juan, situada en la parroquia de Pentes, a través de Tungsten San Juan.

Según las previsiones difundidas por la promotora en octubre de 2025, la mina podría generar 35 puestos de trabajo directos y unos 100 indirectos. La empresa llegó a habilitar un correo electrónico para recibir currículos y comenzó trabajos preparatorios con subcontratas, entre ellas firmas ourensanas.

El Concello de A Gudiña también había mantenido contactos con la compañía para abordar el desarrollo de la explotación y sus efectos económicos, sociales y medioambientales. En julio de 2025, el alcalde, Néstor Ogando, expresó su disposición a colaborar con el proyecto y su intención de vigilar el cumplimiento de las garantías ambientales.