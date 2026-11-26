El Concello de A Gudiña ha sido condenado por incumplir gravemente la normativa de prevención de riesgos laborales en relación con los trabajadores del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES). La sentencia, que fue notificada al Consistorio el pasado viernes, según confirmó el alcalde de la localidad, Néstor Ogando, estima la demanda presentada por un trabajador del servicio y declara “vulnerado su derecho fundamental a la integridad física, recogido en el artículo 15 de la Constitución”.

La resolución judicial condena a la administración local al pago de una indemnización de 15.000 euros por daños morales, al considerar acreditado que las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral colocaron a los efectivos del servicio en una situación precaria. Por su parte, Ogando señaló que el Concello ya ha recurrido el fallo y que también ha elaborado los requerimientos formulados por la autoridad laboral.

La sentencia identifica varias deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones municipales como empleador. Entre ellas, destaca la falta de equipos de protección individual (EPI) adecuados, la ausencia de protocolos de coordinación en las intervenciones con otros servicios de emergencias y la falta de una planificación preventiva específica.

Según recoge el fallo, en más de una década de funcionamiento del GES sólo se produjeron dos entregas de material de protección, en 2013 y en 2026. Esta última tuvo lugar después de las reclamaciones presentadas por el trabajador demandante.

El juzgado también considera que el Concello no estableció procedimientos para coordinar las actuaciones en las que participan efectivos de otras administraciones, ni informó a la plantilla sobre los protocolos de intervención y la asignación del mando sobre el terreno. Además, cuestiona la formación preventiva recibida por los trabajadores, al considerar insuficiente un curso de tres horas impartido en 2025 frente a las 70 horas de formación recibidas en 2013 Otro de los aspectos señalados es la designación tardía de un recurso preventivo, que no se produjo hasta octubre de 2026.

Obligaciones corregidas

Además de la indemnización económica, la resolución obliga al Concello a adoptar medidas para subsanar las carencias detectadas. Entre ellas figuran desarrollar la actividad preventiva, elaborar los procedimientos de trabajo específicos, implantar un protocolo de coordinación en las intervenciones con distintos cuerpos de emergencias y facilitar todos los equipos de protección individual previstos en la evaluación de riesgos, garantizando también su conservación.

El GES de A Gudiña está integrado actualmente por 12 trabajadores que intervienen en diferentes situaciones de emergencia.

La sentencia considera que los incumplimientos acreditados pueden constituir infracciones muy graves.