Antes estaba muy pendiente de lo que compartían algunos “influencers”. Hablaban de sus estudios, de sus primeros trabajos y de dudas que yo también tenía. A veces proponían algún plan que yo acababa haciendo. Sus recomendaciones me interesaban porque encajaban en mi vida.

Con el tiempo, lo que comparten ha cambiado. Ahora veo viajes a la otra punta del mundo, hoteles de lujo, casas en barrios exclusivos, reformas y compras que cuestan más de lo que muchas personas ganamos en un mes. El tono sigue siendo cercano, con esa familiaridad de quien lleva años contándote su día a día. Antes podía imaginarme haciendo alguno de sus planes o comprando algo que recomendaban. Ahora, muchas veces, solo puedo mirarlo. Hace tiempo que sus vidas me quedan muy lejos.

De vez en cuando veo lo que publican. Me sigue dando curiosidad saber cómo les va. Pero cuando busco una recomendación que me sirva, ya no pienso en ellos.

Alba Trullols Maldonado

(Hospitalet de Llobregat)