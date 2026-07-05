EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Los continuos fallos en los trenes llegan al Senado tras la última incidencia entre A Gudiña y Sanabria

RECLAMACIONES AL GOBIERNO

El BNG reclama al Gobierno explicaciones y medidas inmediatas para garantizar el correcto funcionamiento de los trenes ante la suspensión de la circulación ferroviaria en Ourense del 2 de julio.

La Región
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Publicado: 05 jul 2026 - 10:35 Actualizado: 05 jul 2026 - 10:36
Los pasajeros tras la incidencia entre A Gudiña y Sanabria que paralizó los trenes de alta velocidad con destino y salida de Galicia el 2 de julio.
Los pasajeros tras la incidencia entre A Gudiña y Sanabria que paralizó los trenes de alta velocidad con destino y salida de Galicia el 2 de julio. | La Región

El BNG ha pedido al Gobierno explicaciones y medidas inmediatas ante la suspensión de la circulación ferroviaria entre A Gudiña y Sanabria que ocurrió el pasado 2 de julio y que tuvo a los viajeros en vilo durante más de cinco horas. Los nacionalistas exigieron soluciones en iniciativas presentadas en las Cortes.

“É inadmisíbel que unha infraestrutura estratéxica como a liña de alta velocidade coa Galiza continúe acumulando incidencias sen que o Goberno dea explicacións convincentes nin adopte solucións efectivas”, apuntó la senadora del BNG, Carme da Silva Méndez.

En su opinión, no es un hecho aislado lo que ocurrió, sino una sucesión de problemas que “deterioran a confianza da cidadanía nun servizo público esencial”. Al respecto, recuerda que los problemas entre A Gudiña y Sanabria, derivados de una falta de tensión en la catenaria, afectó a pasajeros que tenían que enlazar con otro medio de transporte como el avión.

Además, la senadora Da Silva Méndez también reclama al Ministerio de Transportes un plan de actuación con el objetivo de “garantir o cumprimento dos estándares de puntualidade e fiabilidade nas conexións ferroviarias coa Galiza”.

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