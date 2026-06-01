Dos camiones chocan en la A-52 y uno acaba ardiendo a la altura de A Gudiña

Dos camiones han colisionado en la A-52, a la altura de A Gudiña, en un accidente que ha provocado el incendio de uno de los vehículos.

Dos camiones han colisionado este martes en la autovía A-52, a la altura del kilómetro 124 en sentido Ourense, en las inmediaciones de O Canizo (A Gudiña), en un accidente que ha dejado ambos vehículos afectados y uno de ellos completamente incendiado. El suceso tuvo lugar cerca de las 10:30 horas, cuando un particular daba aviso a emergencias.

Ambos camiones transportaban piezas de automoción. Tras el impacto, uno de los vehículos ha terminado envuelto en llamas, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

Los dos conductores han resultado heridos, aunque se encuentran conscientes, según han confirmado los primeros equipos de emergencia desplazados al lugar.

Hasta el punto del siniestro se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, el GES de A Gudiña y Protección Civil, que han trabajado en las labores de control del incendio, atención a los heridos y regulación del tráfico en la zona.

Debido a la intensidad del fuego y a la gran columna de humo, los equipos de emergencia han solicitado refuerzos para poder controlar la situación con mayor rapidez y garantizar la seguridad en la vía.

La circulación en la A-52 ha sufrido retenciones mientras se desarrollaban las labores de extinción y retirada de los vehículos. Las causas del accidente están siendo investigadas.