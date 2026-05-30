Vídeo | Arde por completo un coche durante la madrugada en la N-525, en Ourense

El vehículo envuelto en llamas en la madrugada de este sábado en la N-525, en Ourense.

Durante la madrugada de este sábado en la N-525, a la altura de Rabo de Galo, en Ourense, se vivieron momentos de tensión después de que un vehículo comenzara a arder alrededor de la una de la madrugada en una zona próxima a varias viviendas.

El aviso fue dado por un particular a los servicios de emergencia al detectar las llamas, que rápidamente envolvieron el turismo y generaron preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de las casas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Ourense, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que aseguraron la zona mientras se desarrollaban las labores de extinción.

Según confirmaron los bomberos, no se registraron heridos, aunque el vehículo quedó completamente calcinado a consecuencia del incendio.

Por el momento se desconoce el origen del fuego y las circunstancias en las que se inició. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que las llamas se propagasen a las viviendas cercanas y que el incidente tuviese consecuencias más graves.