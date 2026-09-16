Eurobattery inicia la compra de equipos para A Gudiña

Eurobattery Minerals da un nuevo paso para poner en marcha su proyecto de tungsteno en la aldea gudiñesa de Pentes. La compañía sueca ha anunciado la finalización de la ingeniería básica de la futura planta de procesamiento de la mina de San Juan, una instalación que tendrá capacidad para tratar 20 toneladas de mineral por hora.

Con esta fase concluida, la empresa ha iniciado ya la adquisición de algunos de los principales equipos de proceso de la planta. Se trata del comienzo del proceso de compra y fabricación de la maquinaria necesaria para poner en funcionamiento la instalación, una operación que supondrá “una inversión de varios millones de euros” y que, según señala la compañía, “estará cubierta por la financiación ya disponible para el proyecto”.

“La finalización de la ingeniería básica y el inicio de la fabricación de los equipos principales marcan un paso decisivo para San Juan. Ya no hablamos solo de planificación: avanzamos hacia la ejecución de proyectos. Hemos seleccionado fabricantes reconocidos internacionalmente y ahora estamos avanzando con los componentes clave de la futura planta. El objetivo es claro: avanzar hacia la producción de tungsteno en Europa y contribuir a reforzar la seguridad del suministro de una materia prima estratégica para nuestra industria”, afirma Roberto García Martínez, CEO de Eurobattery Minerals.

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Entre los equipos adquiridos, ya se han adjudicado los de trituración y molienda, este último con fabricación prevista en Galicia, y se ha avanzado en los equipos del circuito de concentración por gravedad, como mesas de agitación y espirales.

Asimismo, han concluido las negociaciones técnicas y comerciales del resto de equipos, incluidos pantallas, hidrociclones, espesadores, tanques y bombas. Las adjudicaciones definitivas se encuentran en su fase final, pendientes únicamente algunos equipos auxiliares. “Nuestro objetivo es avanzar de manera estructurada, con un enfoque continuo en la calidad, la seguridad y la eficiencia de la operación futura”, dice Pedro Jiménez de Francisco, Director de Proyectos de Tungsten San Juan S. L.”.

Las últimas pruebas realizadas sobre el mineral de San Juan han confirmado su muy buena calidad y un elevado potencial para la obtención de wolframio. Los ensayos han permitido conseguir un concentrado comercial con un 63,1 % de WO₃ y recuperar 3,64 kilos de wolframio por cada tonelada de mineral tratado, una cifra muy superior a la de otras explotaciones europeas y australianas utilizadas como referencia.

Uno de los aspectos más destacados es que el wolframio puede separarse del resto del mineral mediante un proceso relativamente sencillo, basado únicamente en la diferencia de densidades de los materiales. Es decir, no es necesario recurrir a procesos químicos como la flotación o la lixiviación ni utilizar reactivos para conseguir la separación.