La mina de A Gudiña eleva el valor de Eurobattery

La empresa minera Eurobattery Minerals, responsable del proyecto de la mina de wolframio de San Juan, en A Gudiña, está viviendo un crecimiento en bolsa durante este 2026. Sus acciones han multiplicado por más de tres el valor desde enero, impulsadas por el avance del proyecto gudiñés y por el interés internacional en el wolframio, una materia prima clave para la industria tecnológica y energética.

El impulso más reciente llega tras la recomendación de compra emitida por el banco sueco Mangold Insight, que considera que la compañía todavía tiene margen para seguir creciendo. La entidad sitúa la mina de Pentes como el proyecto más importante de Eurobattery y destaca que podría empezar a producir a comienzos de 2027.

El precio del wolframio se ha disparado en los últimos años debido a la elevada demanda y a la dependencia europea de países como China, principal productor mundial. En este contexto, la mina de A Gudiña gana relevancia por tratarse de un proyecto europeo capaz de aportar suministro de este mineral. La explotación contará con reservas de alta calidad y prevé “generar más de 130 empleos directos e indirectos, además de actividad económica vinculada al transporte, servicios y empresas locales”, apuntan desde Eurobattery. “La mina de A Gudiña se desarrolla bajo un modelo de explotación responsable y trazable, con vínculo directo al territorio. Trabajamos con proveedores y contratistas locales para que una parte relevante del retorno económico permanezca en la comarca y contribuya a fijar población en una zona afectada por la despoblación”, apuntan desde la compañía.