Eurobattery Minerals renovará su cúpula e incorporará un auditor en noviembre tras la polémica dimisión de su presidente

La crisis interna de Eurobattery Minerals, la compañía que impulsa el proyecto de explotación de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña, prevé celebrar una junta general extraordinaria durante la segunda mitad de noviembre para renovar su consejo de administración y nombrar un nuevo auditor. El anuncio supone el primer movimiento comunicado por la empresa para intentar recomponer su estructura de gobierno tras la sucesión de salidas que ha sacudido a la compañía, aunque todavía no se ha fijado una fecha concreta para la reunión ni se ha publicado su convocatoria oficial.

La empresa sostiene que la junta permitirá recuperar la composición completa del consejo y garantizar la presencia de un auditor. Sin embargo, el anuncio se produce en un escenario de incertidumbre sobre la gestión y la situación bursátil de una compañía que pretende desarrollar un proyecto minero en los montes ourensanos. La convocatoria anunciada constituye un paso pendiente, no una resolución de la crisis.

La salida de Jan-Olof Arnborn de la presidencia del consejo, efectiva desde el 21 de septiembre, dejó al órgano reducido a dos miembros, por debajo del mínimo previsto en los estatutos de la empresa. A esta dimisión se sumaron las renuncias de Johan Isbrand, auditor, y Nils Appelqvist, auditor adjunto, ambos vinculados a LR GO Revision AB, comunicadas por la compañía a comienzos de esta semana. También abandonó la estructura corporativa Mangold Fondkommission AB, que ejercía como asesora financiera bursátil.

La sucesión de bajas obliga ahora a Eurobattery Minerals a recomponer sus órganos de administración y auditoría. La designación de nuevos responsables resulta necesaria para normalizar el funcionamiento corporativo, pero será su materialización efectiva, junto con la información que se conozca sobre la situación financiera y bursátil, la que permita evaluar el alcance de las medidas anunciadas.

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Alegaciones ante el procedimiento disciplinario

La compañía también se ha pronunciado sobre la actuación de Nordic Growth Market (NGM), que ha comunicado su intención de trasladar a su comité disciplinario la cuestión de una posible exclusión de cotización de las acciones de Eurobattery Minerals. La empresa afirma que está revisando las circunstancias del caso y que presentará sus alegaciones durante el procedimiento. También asegura que colaborará plenamente con el mercado. Por el momento, no detalla el contenido de esas alegaciones ni adelanta cuál puede ser la resolución.

La cuestión se suma a la suspensión de la cotización de sus acciones en NGM y en Stuttgart, que mantiene abierta la incertidumbre sobre la situación bursátil de la minera. A ello se añade la condena por fraude de su consejero delegado, Roberto García Martínez, ya recogida en la información publicada sobre la crisis de la compañía.

En este contexto, el anuncio de una junta y la promesa de nombrar un auditor son medidas que la empresa deberá concretar. La comunicación no despeja por sí misma las dudas sobre la gestión ni permite dar por normalizada la situación de Eurobattery Minerals.

La empresa asegura que mantiene la gestión de sus proyectos

En su comunicado, Eurobattery Minerals afirma que la gestión diaria de sus proyectos mineros continúa. En el caso de FinnCobalt Oy, la filial vinculada al yacimiento finlandés de Hautalampi, esa responsabilidad seguirá en manos de su director gerente, Ilari Kinnunen.

La empresa también informa de cambios en el consejo de esta filial. Ville Salonen fue nombrado miembro suplente el 14 de octubre y Mattias Modén, responsable de control financiero de Eurobattery Minerals, se incorporó al consejo el día 19. La inscripción de ambos nombramientos en el Registro Mercantil finlandés sigue en curso. La composición del órgano volverá a evaluarse después de la junta extraordinaria de la matriz.

Sin embargo, el comunicado no incorpora novedades sobre el proyecto de explotación de wolframio de San Juan de Pentes, en A Gudiña. No anuncia nuevos plazos, avances en la financiación ni hitos relacionados con la puesta en marcha de la mina. La información difundida se limita a los cambios corporativos, al procedimiento bursátil y a la continuidad de la gestión de sus proyectos.

La situación deja pendiente conocer no solo cuándo se celebrará finalmente la junta, sino también qué medidas concretas adoptará la compañía para recuperar la normalidad en sus órganos de gobierno y qué consecuencias tendrá la crisis para el desarrollo de sus proyectos. En el caso de A Gudiña, el anuncio no modifica por ahora el estado conocido de la iniciativa minera.