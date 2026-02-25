Fe y devoción en A Gudiña para honrar al Beato Sebastián

A Gudiña honró durante la jornada de este miércoles a su Beato Sebastián de Aparicio durante una mañana en la que no faltaron los actos religiosos, los reencuentros y la convivencia vecinal, en una celebración que volvió a reunir a numerosos fieles y visitantes.

Inmerso en su festividad local, los actos religiosos dieron comienzo a las 12:30 horas con el solemne “Canto do Ramo” en la Iglesia de San Martiño, acto que simboliza el inicio oficial de la celebración. A continuación, los vecinos recorrieron las calles del municipio hasta llegar a la aldea de San Pedro portando la imagen del Beato.

Allí tuvo lugar una misa solemne amenizada por la Coral Polifónica Beato Sebastián de Aparicio, agrupación del municipio con una amplia trayectoria que aportó un carácter especial y emotivo a la ceremonia litúrgica. Finalizada la eucaristía, los asistentes se trasladarán a la Plaza Mayor, donde se procedió a la tradicional bendición de los coches, ya que Sebastián de Aparicio es el patrono de los conductores y protector de los viajeros.

La charanga Alegría fue la encargada de amenizar la sesión vermú que se prolongó hasta bien entrado el mediodía, momento en el que las familias del lugar se reunieron en sus hogares para compartir la comida festiva convirtiendo la jornada en un momento de encuentro y celebración más allá de los actos religiosos.

“Compartimos unha devoción. É moi emotivo poder celebralo todos xuntos, tanto nenos como maiores”

La celebración se retomó durante la tarde con la música, una vez más, de la Charanga Alegría y el sorteo del ramo.

“Para min é un día moi emotivo: o Beato é parte de nós, dos veciños desta localidade. Independentemente da idade, compartimos unha forte devoción e é un día para celebrar xuntos”, afirmaba Carolina Hernanz, vecina del lugar.

Beato Sebastián

Imagen del beato junto al tradicional ramo. | Cristina Clavería

Natural de A Gudiña, Sebastián de Aparicio Prado fue un religioso franciscano español que emigró a México, concretamente a Puebla de los Ángeles -municipio con el que está hermanado A Gudiña-, donde trabajó como agricultor y constructor de carreteras para el transporte de mercancías. Fue reconocido por su vida de servicio, su papel en la construcción de infraestructuras y su labor evangelizadora en México. Destacó como ejemplo de humildad, esfuerzo y compromiso cristiano, siendo beatificado y convirtiéndose con el paso del tiempo en una figura de gran devoción tanto en México como en su localidad natal. Cada 25 de febrero, A Gudiña celebra la fiesta patronal en su honor, manteniendo viva una tradición que combina actos religiosos, encuentros vecinales y muestras de identidad colectiva.