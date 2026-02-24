A Gudiña honrará mañana al Beato Sebastián Aparicio

El municipio de A Gudiña celebrará mañana, 25 de febrero, su tradicional fiesta en honor al Beato Sebastián de Aparicio, una cita muy esperada que año tras año congrega a numerosos vecinos y devotos. Se trata de una jornada profundamente arraigada en la tradición local, marcada por el fervor religioso y el ambiente festivo que caracteriza a esta conmemoración.

El festejo religioso dará comienzo a las 12,30 horas con el solemne “Canto do Ramo” en la Iglesia de San Martiño, acto que simboliza el inicio oficial de la celebración. A continuación, tendrá lugar la procesión, que recorrerá las calles del municipio hasta llegar a la aldea de San Pedro, acompañada por fieles y vecinos que portarán la imagen del beato.

Una vez en el lugar, se celebrará la misa solemne amenizada por la Coral Polifónica Beato Sebastián de Aparicio, aportando un carácter especial y emotivo a la ceremonia litúrgica. Finalizada la eucaristía, los asistentes se trasladarán a la Plaza Mayor, donde se procederá a la tradicional bendición de los coches, un acto que nadie quiere perderse y cada año reúne a numerosos conductores.

La charanga Alegría será la encargada de amenizar la sesión vermú que se prolongará hasta bien entrado el mediodía, momento en el que las familias del lugar se reunirán en sus hogares para compartir la comida festiva.

Natural de A Gudiña, Sebastián de Aparicio Prado fue un religioso franciscano español que emigró a México, concretamente a Puebla de los Ángeles -municipio con el que está hermanado A Gudiña-, donde trabajó como agricultor y constructor de carreteras para el transporte de mercancías.