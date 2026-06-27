A Gudiña advierte a sus vecinos sobre el uso del agua y avisa de posibles cortes

El Concello de A Gudiña compartió en la mañana de este sábado un mensaje para los vecinos en el que les pide "destinar a auga unicamente aos usos domésticos imprescindibles". Ruegan no usar mangueras ni realizar consumos elevados. Advierten de que de persistir la situación, tendrán que verse obligados a realizar cortes en la red de abastecimiento por calles.

El Concello argumenta que se ha detectado un consumo muy elevado de agua en la red, sobre todo por el uso continuado de mangueras y consumos no esenciales. Esta situación estaría provocando una importante disminución de la presión y el caudal, "impedindo que a auga chegue con normalidade a moitos fogares".

El comunicado compartido por el Concello de A Gudiña por Instagram | Concello de A Gudiña

Algunos de estos consumos no esenciales sería, por ejemplo, el llenado de piscinas. Advierten de posibles cortes para garantizar el abastecimiento básico a la población.