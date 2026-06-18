Refuerzan el servicio de bus entre A Gudiña y Valdeorras, Viana y Verín: nuevas líneas, ajustes horarios e itinerarios optimizados
AVE A MADRID
La Xunta activa diez frecuencias de bus diarias desde Verín, Viana y Valdeorras totalmente coordinadas con los horarios del tren de alta velocidad a Madrid.
La Xunta refuerza a partir del próximo lunes, 22 de junio, los servicios de autobús que conectan la estación de tren de A Gudiña-Porta de Galicia con las comarcas ourensana de Valdeorras, Viana y Verín, con el objetivo de mejorar la coordinación con los nuevos horarios del tren de alta velocidad con origen y destino en Madrid.
Habrá un total de 10 servicios diarios de autobús coordinados con los horarios de los servicios ferroviarios, que posibilitan la conexión con los trenes de ida a Madrid y con los de regreso a A Gudiña. Entre ellos, tres servicios diarios conectarán con Verín y siete con las comarcas de Valdeorras y Viana.
Ante el restablecimiento del tren de primera hora de la mañana entre A Gudiña y Madrid, se pondrá en marcha una línea directa entre Verín y A Gudiña, la única de estas características operativa en la provincia de Ourense junto con la línea Ourense-Vigo. Este servicio saldrá de Verín a las 06.40 horas y llegará a la estación a las 07.20 horas, lo que permitirá la conexión con el tren de las 07.44 horas con destino a Madrid.
Al mismo tiempo, se ajustarán los horarios los servicios entre A Gudiña y O Barco de Valdeorras, lo que permitirá el enlace con los trenes con salida a las 07.44 y 12.08 horas hacia Madrid.
Asimismo, "tras el análisis de la demanda de los servicios, se optimizaron diversos itinerarios que permitirán reducir los tiempos de viaje y ofrecer servicios más directos y eficientes", informa la Xunta.
La información relativa a los servicios estará disponible para su consulta en la página web www.bus.gal y en las aplicaciones para dispositivos móviles Transporte Público de Galicia y MoBT.
De ello ha informado esta mañana el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, en su visita a la estación de autobús de O Barco de Valdeorras. "Una vez más, adaptamos los servicios a las necesidades de los vecinos para facilitar su accesibilidad y potenciar un modelo de transporte público que contribuya a la vertebración territorial de la provincia y de Galicia", valora.
Remarca que se han tenido en cuenta las solicitudes vecinales y se ha hecho un estudio sobre el aumento de la demanda en estas comarcas.
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