A Gudiña y Puebla de Sanabria se unen para defender su tren

Manifestantes durante una de las concentraciones en la Estación de A Gudiña-Porta de Galicia.

La Plataforma Dereito ao Tren acaba de mantener una reunión de trabajo con la Asociación de Usuarios AVE Sanabria-Viajeros Jodidos en la que abordaron los retos compartidos y se sentaron las bases para coordinar acciones conjuntas orientadas a recuperar un servicio ferroviario realmente útil para la ciudadanía.

Las plataformas reclaman la recuperación inmediata de las frecuencias eliminadas y la restitución de un servicio ferroviario que garantice el derecho a la movilidad y el acceso equitativo a los servicios públicos.

Como resultado de este encuentro, ambas organizaciones acordaron impulsar acciones conjuntas y solicitar una reunión urgente con Renfe para buscar soluciones a la falta de horarios útiles. Además, pondrán en marcha una campaña pública para exigir el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que la operadora tiene en estas estaciones.

valoran diferentes formas de movilización conjunta ante la ausencia de avances por parte de RENFE hasta la fecha

Asimismo, valoraron diferentes formas de movilización conjunta ante la ausencia de avances por parte de Renfe hasta la fecha.

Tanto Dereito ao Tren como la Asociación de Usuarios AVE destacan “la buena sintonía alcanzada en este primer encuentro”, que marca el inicio de una “colaboración estable y coordinada entre ambas plataformas”.

Supresión de paradas

El pasado verano, Renfe decidió suprimir varias frecuencias de tren con parada en las estaciones de A Gudiña-Porta de Galicia y Sanabria-AV. A pesar de que diariamente circulan 22 trenes en la línea Galicia-Madrid, las paradas se redujeron a solo seis -tres en cada dirección-, dejando a estos territorios con un servicio claramente insuficiente.

“Desde entonces, los desplazamientos en el día hacia hospitales de referencia y principales centros administrativos se han vuelto inviables en transporte ferroviario. Asimismo, el tren ha dejado de ser una opción útil para los desplazamientos laborales de ida y vuelta en el mismo día, así como para las conexiones con rutas de larga distancia y aeropuertos”, apuntan desde Dereito ao Tren.

Ante esta situación, la ciudadanía de ambos territorios se organizó para reclamar un servicio ferroviario accesible y funcional, protagonizando grandes movilizaciones.

Restablecimiento del tren matutino

El pasado mes de enero, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguraba que A Gudiña y Puebla de Sanabria recuperarían el tren matutino que había suprimido Renfe. Según explicaba, se valoraba aprovechar la puesta en marcha de la nueva conexión electrificada con Lugo a primera hora de la mañana y hacer parada en A Gudiña y en Sanabria con un Alvia de alta velocidad. “No ponemos otra vez el mismo tren que viene desde Vigo o desde Coruña, que es la parada que se ha suprimido, sino que aprovechamos la nueva conexión que vamos a poder hacer desde Lugo”, explicó.

“No sabemos si nos va a llevar a mover una de las frecuencias que tenemos a mitad de mañana o nos va a permitir añadir una; va a depender mucho del material rodante disponible. Desde luego el año que viene será una realidad”, aseguraba el ministro.

A la espera de la materialización de esta decisión, se ha corroborado que la reducción de paradas en la Estación A Gudiña-Porta de Galicia supone un factor de debilitamiento estructural del territorio, con efectos directos sobre la economía familiar y empresarial, el acceso a servicios básicos, la cohesión social y las expectativas de desarrollo futuro de diversas comarcas.