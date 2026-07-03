Música, artesanía y baile en la cuarta Foliada Torgueira de A Gudiña

La Plaza Mayor de A Gudiña vuelve a convertirse el próximo 11 de julio en el epicentro de la música y el baile tradicional con la celebración de la IV Foliada Torgueira, organizada por la Asociación Cultural Os Torgueiros. La cita alcanza su cuarta edición con una programación reforzada que combina música, baile, artesanía y convivencia en torno a la cultura popular gallega.

Uno de los principales cambios de esta edición será la ampliación del mercado de artesanía, que abrirá sus puertas a las 12.00 horas, coincidiendo con el inicio de la programación. Tras la buena acogida del año pasado, el mercado permanecerá abierto durante toda la jornada y contará con la participación de artesanas de la comarca y de otros puntos del entorno, reforzando la apuesta por los productos de proximidad.

La inauguración del mercado dará paso a la sesión vermú, amenizada por la charanga De Boa Gana y por As Torgueiras, el grupo de canto y pandereta de la Asociación Cultural Os Torgueiros.

Por la tarde será el turno de As Torgueiriñas, el grupo infantil de la asociación, que mostrará el trabajo desarrollado a lo largo del curso en la escuela de música tradicional. La programación continuará con la participación de las agrupaciones O Canizo, Airiños do Canizo (O Tameirón), As Silveiras do Támega (Laza) y Candaira (Castrelo do Val), además de la actuación del grupo de baile de la Asociación Cultural Os Torgueiros. La jornada seguirá con el concierto de Lobo da Xente y culminará con la tradicional foliada abierta, en la que músicos, cantareiras, bailarines y público compartirán música y baile.