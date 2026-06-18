Verín lleva a la calle una escuela de baile tradicional

El proyecto “As pegadas do baile”, una iniciativa pionera que busca acercar el baile tradicional gallego a la ciudadanía a través de instalaciones interactivas en la vía pública, aterriza en la villa del Támega. Esta propuesta artística, educativa y participativa, impulsada por el Concello, nace a partir de una idea original del bailarín Artur Puga y de la escuela de baile tradicional Seisporoito que él mismo dirige.

La esencia del proyecto consiste en la representación gráfica de pasos de danza sobre el suelo mediante una secuencia numérica, lo que permite a los viandantes seguir las indicaciones y aprender los movimientos de manera intuitiva, lúdica y accesible. Además, cada instalación cuenta con códigos QR que ofrecen contenido complementario, como explicaciones detalladas y vídeos, para profundizar en los pasos y ritmos. En el caso de Verín, esta señalización didáctica se centrará en la muiñeira y la xota, dos de los ritmos más representativos del patrimonio cultural gallego.

La concelleira de Turismo, Cultura e Festexos, Samanta Barreira, destaca que esta iniciativa es un ejemplo de “conservar e divulgar utilizando formatos innovadores, participativos e accesibles para toda a cidadanía”. Por su parte, Artur Puga subraya que este formato busca “integrar a danza na vida cotiá”.

Presentación

El proyecto se presentará en la Praza do Concello el próximo viernes 26, a las 11,00 horas, con la participación de los niños de las ludotecas municipales. Este acto se enmarca en la Foliada Seisporoito, que durante esa jornada convertirá la villa en capital de la música popular. La celebración continuará a las 21,00 horas en la Praza García Barbón con un taller de baile, seguido de conciertos de Unto Vello, As Xunquereteiras, Conxunto Sisto y Silveiras do Támega, y una foliada desde la medianoche en la Rúa Montemaior.