La planta de procesamiento de la mina de wolframio de A Gudiña inicia su diseño

La minera sueca Eurobattery Minerals AB ha anunciado un paso decisivo para la explotación de la mina a cielo abierto de wolframio de San Juan, en la parroquia de Pentes (A Gudiña), al formalizar la adjudicación del diseño de ingeniería y el programa de control metalúrgico para su proyecto. La firma elegida para liderar esta fase es Minepro Solutions, S.L., empresa asturiana especializada en el procesamiento de minerales, que se encargará de proyectar la futura planta de procesamiento del yacimiento de wolframio.

Este movimiento supone la entrada oficial del proyecto en su fase de producción técnica. Según ha detallado la compañía, el trabajo de diseño comenzará de forma inmediata y se desarrollará de forma paralela a un exhaustivo programa de pruebas metalúrgicas en laboratorios externos acreditados. Esta estrategia, que se prolongará durante unas 20 semanas, busca acelerar los plazos para que la planta de tratamiento sea una realidad en el primer trimestre de 2027, garantizando que el diseño final sea el más eficiente para las características específicas del mineral de la zona.

El wolframio, también conocido como tungsteno, es el recurso principal del proyecto San Juan y un material de alto valor estratégico. Actualmente está clasificado por la Unión Europea como una de las materias primas más críticas, debido a la fuerte dependencia del mercado global de un solo país proveedor. En este sentido, Roberto García Martínez, CEO de Eurobattery Minerals, ha subrayado que desarrollar la infraestructura de enriquecimiento es “fundamental para liberar el valor del yacimiento”, destacando que la producción responsable en suelo europeo será “cada vez más importante para la resiliencia industrial y la competitividad tecnológica” del continente.

La futura planta de A Gudiña contará con una capacidad inicial de procesamiento de 10 toneladas por hora, aunque ha sido proyectada con una arquitectura modular. Este diseño permitirá ampliar la capacidad de forma progresiva y eficiente en términos de capital, adaptándose al desarrollo a largo plazo del yacimiento. El sistema se basará en un circuito de gravedad optimizado para obtener un concentrado de wolframio de alta calidad que pueda comercializarse directamente en los mercados internacionales.

“Operación moderna”

Agne Ahlenius, director ejecutivo de la filial gallega de Eurobattery Minerals, Tungsten San Juan S.L., ha recalcado que el objetivo es desarrollar una operación moderna que combine la eficiencia técnica con los “máximos estándares de protección ambiental y seguridad”.