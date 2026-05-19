La Plataforma Dereito ao Tren de A Gudiña valora "positivamente" la recuperación de frecuencias

La Plataforma Dereito ao Tren ha valorado "positivamente" que este miércoles Renfe ponga en circulación los trenes de primera hora en A Gudiña y recupere con ello parte de los horarios eliminados en junio del pasado año.

"Este paso es un avance importante hacia unos horarios útiles para la ciudadanía y demuestra que la movilización social da resultados", ha señalado la plataforma en un comunicado.

Por ello, ha agradecido a la ciudadanía su "implicación, constancia y capacidad de organización" durante esos meses, ya que "sin respuesta vecinal, la presión social y la participación de tantas personas, no habría avances".

Avances y objetivos pendientes

La recuperación de estas frecuencias, continúa la plataforma, es un "avance en la dirección correcta" ya que "ayuda a reconstruir" horarios útiles para desplazamientos reales, especialmente para gestiones, trabajo, estudios y citas sanitarias.

Con todo, el objetivo de la plataforma es disponer de un servicio ferroviario que permita ir y volver en el día, "sin obligar a perder jornadas enteras ni a renunciar al tren como medio de transporte cotidiano".

Finalmente, la plataforma indica que la movilización "sigue siendo necesaria" para, entre otras cuestiones, tener "bonos adecuados" desde la estación de A Gudiña, mejorar los horarios útiles para los desplazamientos a Ourense, Santiago, A Coruña y Vigo, así como reforzar la conexión con autobús desde O Barco y Verín.