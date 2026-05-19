HORARIOS ELIMINADOS EN JUNIO
La Plataforma Dereito ao Tren de A Gudiña valora "positivamente" la recuperación de frecuencias
HORARIOS ELIMINADOS EN JUNIO
La Plataforma Dereito ao Tren ha valorado "positivamente" que este miércoles Renfe ponga en circulación los trenes de primera hora en A Gudiña y recupere con ello parte de los horarios eliminados en junio del pasado año.
"Este paso es un avance importante hacia unos horarios útiles para la ciudadanía y demuestra que la movilización social da resultados", ha señalado la plataforma en un comunicado.
Por ello, ha agradecido a la ciudadanía su "implicación, constancia y capacidad de organización" durante esos meses, ya que "sin respuesta vecinal, la presión social y la participación de tantas personas, no habría avances".
La recuperación de estas frecuencias, continúa la plataforma, es un "avance en la dirección correcta" ya que "ayuda a reconstruir" horarios útiles para desplazamientos reales, especialmente para gestiones, trabajo, estudios y citas sanitarias.
Con todo, el objetivo de la plataforma es disponer de un servicio ferroviario que permita ir y volver en el día, "sin obligar a perder jornadas enteras ni a renunciar al tren como medio de transporte cotidiano".
Finalmente, la plataforma indica que la movilización "sigue siendo necesaria" para, entre otras cuestiones, tener "bonos adecuados" desde la estación de A Gudiña, mejorar los horarios útiles para los desplazamientos a Ourense, Santiago, A Coruña y Vigo, así como reforzar la conexión con autobús desde O Barco y Verín.
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