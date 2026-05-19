Así quedan los horarios de trenes en Ourense con el nuevo AVE directo a Madrid

Estos son todos los cambios y nuevos horarios y frecuencias del AVE desde Ourense a Madrid.

Renfe reorganiza desde este miércoles 20 de mayo los servicios ferroviarios entre Galicia y Madrid, con cambios en horarios y frecuencias que afectan a la estación de Ourense. La principal novedad es la puesta en marcha de un AVE directo entre Vigo y Madrid que realiza parada en la ciudad a las 07:28 horas.

Este tren, el AVE 4464, continuará hacia la capital sin detenerse en Sanabria, Zamora ni Medina del Campo, con llegada prevista a Madrid-Chamartín a las 09:55 horas. Se convierte así en una de las opciones más rápidas para los viajeros de primera hora.

Ourense mantendrá en total 11 frecuencias diarias con destino Madrid, combinando servicios AVE, Avlo y Alvia. Entre las opciones más madrugadoras se encuentran el Avlo de las 06:24 horas y el Alvia de las 06:58 horas, que también refuerza la conexión con estaciones intermedias como A Gudiña.

Horarios y frecuencias de ida Ourense - Madrid

A partir del 20 de mayo, la conexión de ida sufre varios movimientos importantes, destacando la llegada de un nuevo servicio madrugador, un tren directo y una cancelación:

06:24 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): Mantiene su horario habitual y realiza su parada programada en la estación de Zamora .

06:58 – Tren Alvia (Nuevo servicio): Se incorpora esta nueva frecuencia por la mañana, la cual realiza paradas en las estaciones de A Gudiña, Sanabria Alta Velocidad, Zamora y Medina del Campo .

07:28 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Sufre una ligera modificación respecto a su horario anterior (antes salía a las 07:26) y pasa a ser un servicio completamente directo , eliminando la parada que hacía en Zamora para viajar directo a Madrid.

08:20 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Adelanta cinco minutos su salida (antes operaba a las 08:25) y mantiene su parada habitual en la estación de Zamora .

11:27 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): No experimenta ningún cambio; continúa con su horario de siempre y realiza paradas en A Gudiña, Sanabria Alta Velocidad, Zamora y Medina del Campo .

12:25 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Se mantiene sin variaciones en su horario e incluye su parada habitual en Zamora.

Frecuencia eliminada: El tren Alvia que solía salir a las 12:55 con paradas en A Gudiña, Sanabria, Zamora y Medina del Campo queda completamente suprimido del servicio.

15:13 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Mantiene su programación actual sin cambios, realizando su parada en Zamora .

16:25 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Continúa operando en su horario habitual e incluye la parada en la estación de Zamora .

17:04 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): No sufre modificaciones; mantiene su ruta con paradas en A Gudiña, Sanabria Alta Velocidad, Medina del Campo, Zamora y Segovia .

18:55 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Permanece sin cambios en su horario y realiza la parada correspondiente en Zamora .

20:43 – Tren de Alta Velocidad (AVE): El último servicio de ida del día se mantiene igual, efectuando su parada en Zamora.

En sentido contrario, los trenes Madrid–Galicia también ajustan horarios, aunque se mantienen las paradas habituales en la mayoría de servicios.

Horarios y frecuencias de vuelta Madrid - Ourense

06:30 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): Este servicio sufre un adelanto importante de casi dos horas (antes salía a las 08:25). Mantiene todas sus paradas en Segovia, Medina del Campo, Zamora, Sanabria Alta Velocidad y A Gudiña .

08:26 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Retrasa su salida algo más de una hora para cubrir el hueco matutino (antes salía a las 07:14) y realiza su parada en Zamora .

10:04 – Tren de Alta Velocidad (AVE): No experimenta cambios en su programación y mantiene su parada en Zamora .

11:17 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Se conserva exactamente igual que antes, incluyendo la parada en la estación de Zamora .

13:20 – Tren Alvia: Continúa con su horario habitual de tarde, realizando paradas en Medina del Campo, Zamora, Sanabria Alta Velocidad y A Gudiña .

14:40 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Mantiene su salida habitual y efectúa su parada en Zamora .

15:32 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Modifica su horario adelantando la salida (antes operaba a las 16:05) y mantiene la parada establecida en Zamora .

17:10 – Tren de Alta Velocidad (AVE): No sufre alteraciones de tiempo ni de ruta, parando de forma habitual en Zamora .

18:06 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): Se mantiene sin cambios en su parrilla, efectuando paradas en Medina del Campo, Zamora, Sanabria Alta Velocidad y A Gudiña .

19:17 – Tren de Alta Velocidad (AVE): Continúa con su horario de siempre y realiza la parada en Zamora .

20:23 – Tren de Alta Velocidad Low Cost (AVLO): El último tren de regreso del día permanece sin modificaciones, efectuando su parada en Zamora.

Frecuencias y paradas en el AVE antes y a partir del 20 de mayo. | La Región

Según Renfe, estos cambios buscan mejorar la oferta de movilidad en el corredor Galicia–Madrid, ampliando opciones de viaje y optimizando los tiempos de conexión para los viajeros de toda la comunidad.

Los billetes para los nuevos horarios ya están disponibles en los canales habituales de Renfe: web, app, taquillas y máquinas de autoventa.