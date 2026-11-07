Detenido Roberto García Martínez, CEO de la minera que explota wolframio en A Gudiña

Roberto García Martínez, consejero delegado de Eurobattery Minerals -compañía titular de la explotación de wolframio en A Gudiña-, ha sido detenido este sábado en Suecia. La propia empresa matriz ha confirmado este sábado la medida cautelar a través de un escueto comunicado regulatorio dirigido a sus inversores, en el que admite carecer por el momento de más detalles sobre los motivos exactos de la detención.

El encarcelamiento del primer ejecutivo agrava la crisis institucional de la firma sueca, que se encuentra al borde del colapso. La Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos ya investigaba a García Martínez por tres presuntos delitos graves de uso de información privilegiada vinculados a la propia compañía. Este cerco judicial ha provocado en las últimas semanas una desbandada en la cúpula, con la dimisión en bloque del presidente del consejo de administración y del equipo auditor, y mantiene los títulos de la empresa suspendidos de cotización en los mercados de Stuttgart y el Nordic Growth Market, que tramita su expulsión.

La caída del CEO se produce apenas dos meses después de conocerse su condena en España. En septiembre, el Tribunal Supremo le impuso dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,46 millones de dólares por un delito de fraude, cometido al captar fondos en 2011 bajo la falsa promesa de explotar minas de oro y diamantes en Sierra Leona con empresas que no tenían licencias válidas.

En clave local, la parálisis corporativa ensombrece aún más el futuro del yacimiento ourensano de A Gudiña. Aunque Eurobattery logró el año pasado prorrogar los permisos de explotación hasta 2055, con una estimación de 60.000 toneladas de wolframio extraíbles, los trabajos sobre el terreno se encuentran actualmente paralizados. El Concello ordenó frenar la actividad tras constatar movimientos de tierra irregulares ejecutados al margen del control urbanístico municipal.