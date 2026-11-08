🔴 Directo | Ourense vibra con edición más de la Carrera de San Martiño
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La ciudad de Ourense se convierte en el gran escenario del atletismo con una nueva edición de la San Martiño, que reúne a miles de corredores de todas las edades y cuenta con atletas de élite internacional. La Región ofrece una retransmisión en directo para seguir cada momento de una de las citas deportivas más esperadas del año en la ciudad.
Ourense se prepara para disfrutar de una edición más de la cita más importante del deporte ourensano. Como cada año miles de deportistas profesionales y amateurs, veteranos y noveles; recorren las calles de la ciudad con motivo de la Carrera de San Martiño.
Un recorrido de 10 kilómetros por los puntos más importantes de la ciudad y que promete emoción con la presencia de deportistas de nivel internacional como Abdessamad Oukhelfen, campeón de España de 10 kilómetros y campeón de Europa de campo, Pablo Sánchez, campeón de España de 5 kilómetros y medallista de plata en el Campeonato de Europa de media maratón con la selección española. También estarán las etiopes Kiros Muz y Hana Mekonin.
Puedes seguir toda la emoción de la carrera en directo en la web laregion.es desde las 10:45. Las carreras estarán comentadas por el periodista Lalo Gómez, que retransmitirá el arranque de la prueba principal, la categoría absoluta, prevista a partir de las 11:00 horas; sí como la Sub-18, la Sub-16 y la Sub-4, con salida a partir de las 12:10. Una cobertura integral de La Región.
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