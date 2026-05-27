La promotora de la gran planta solar de A Gudiña desiste de su construcción

A Gudiña se despide del que estaba llamado a convertirse en el parque solar más grande de Galicia. El proyecto, promovido por Amber Solar Power Veintinueve -filial de la empresa energética Soltec-, ha sido paralizado por los problemas financieros que atraviesa la compañía, frenando así una de las inversiones energéticas más ambiciosas para el sur de la provincia.

Fue en el año 2023 cuando el Gobierno central otorgó la autorización administrativa previa para la construcción de la planta fotovoltaica “A Gudiña Solar”, una instalación con capacidad para generar 55,7 megavatios (MW) y cuya superficie superaba las ciento diez hectáreas. El emplazamiento elegido era O Toxal, una amplia zona de monte bajo situada junto a la OU-533, entre A Gudiña y Viana.

La inversión prevista superaba los 36 millones de euros y había despertado una notable expectación tanto en el municipio como en el conjunto de la comarca, especialmente por el impacto económico y laboral que prometía generar. El proyecto contaba además con declaración de impacto ambiental favorable y había superado los principales trámites necesarios para su puesta en marcha.

Sin embargo, el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, confirmó que las dificultades económicas que Soltec arrastra desde hace años han terminado por bloquear definitivamente el desarrollo de la planta. Una situación que deja en suspenso un proyecto considerado estratégico para el territorio.

La empresa energética había presentado diferentes medidas de retorno social para compensar a los vecinos y favorecer la implicación local. Entre ellas figuraban la cesión del 1% de la energía producida, la aportación de mil euros por cada megavatio instalado para cubrir necesidades municipales o la contratación de mano de obra de la zona durante la construcción y mantenimiento de la planta.

La paralización supone un revés para las expectativas de dinamización de una comarca especialmente afectada por la despoblación y la falta de oportunidades industriales. El parque solar aspiraba a situar a A Gudiña como uno de los referentes gallegos en producción de energía renovable, aprovechando las condiciones naturales del territorio y su capacidad para albergar grandes infraestructuras energéticas.

La mina, otro proyecto millonario La mina de San Juan, situada en la aldea de Pentes, es otro de los proyectos millonarios que se han planteado durante los últimos años en este concello. Con avances recientes, la compañía Eurobattery Minerals tiene previsto iniciar en el primer trimestre de 2027 la extracción de wolframio en la explotación. Así lo anunciaba la matriz de Tungsten San Juan, después de “cerrar una financiación cercana a los seis millones de euros destinada a impulsar el desarrollo del proyecto minero”. Esta operación permitirá “pasar de la fase de exploración y muestreo metalúrgico a la construcción de la planta de tratamiento de mineral y a la puesta en marcha de la producción”. La financiación llega en un momento relevante para el proyecto y es que, la mina de wolframio de A Gudiña, se enmarca en la estrategia europea de materias primas críticas, orientada a reducir la dependencia de proveedores externos. Los trabajos actuales se centran en la mejora de infraestructuras y en la retirada de materiales estériles y mineral mediante excavadoras y camiones. La explotación, a cielo abierto, no requiere voladuras y el proyecto contempla una planta piloto con tecnología gravimétrica para la que se ha levantado una nave.

Cambio de estrategia: los parques solares pasan a un segundo plano en Soltec

Aunque los problemas venían gestándose desde algún tiempo antes a causa de la crisis general del setor renovable, la situación se complicó para Soltec a partir de 2024.

La empresa, conocida por fabricar seguidores solares y por impulsar el proyecto fotovoltaicos, ha conseguido evitar la quiebra pero tuvo que rehacer las cuentas después de que su auditora no estuviese de acuerdo con la forma en la que contabilizaba parte de sus ingresos. Inicialmente, Soltec había anunciado beneficios, pero tras revisar las cifras acabó reconociendo pérdidas millonarias. El problema no se debe a la desaparición del dinero, sino a cuándo debía contabilizarse.

La noticia generó desconfianza porque recuerda a otros casos recientes de empresas renovables españolas con problemas financieros. Aun así, Soltec logró salir adelante gracias a una gran reestructuración económica y a la entrada de un fondo de inversión, que aportó dinero para salvar la compañía.

Como consecuencia, los fundadores perdieron gran parte de su control sobre la empresa y Soltec cambió su estrategia: dejó en segundo plano el desarrollo de parques solares para centrarse en fabricar y vender tecnología para instalaciones fotovoltaicas.

Aunque la empresa ha logrado reducir su deuda y estabilizar parcialmente su situación financiera, todavía atraviesa dificultades importantes. Su volumen de negocio se ha reducido de forma considerable y aún no ha recuperado un nivel normal de actividad.