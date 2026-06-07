Unas velas encendidas causan un incendio en la Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña

Un pequeño incendio fue sofocado a primera hora de la mañana de este domingo, 7 de junio, en la Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña. Según indicaban particulares, del templo empezó a emanar una columna de humo producida, como se pudo saber después, por varias velas que quedaron encendidas durante toda la noche.

Los mismos particulares fueron los que apagaron el fuego, evitando que los daños fueran más allá de un mueble afectado. El GES de A Gudiña fue informado a las 7:29 horas de la mañana.