Unas velas encendidas causan un incendio en la Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña

SOFOCADO POR PARTICULARES

Varias velas encendidas durante toda la noche causaron un pequeño incendio en la Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña. El fuego fue sofocado por los mismos particulares que informaron del suceso

La Región
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Publicado: 07 jun 2026 - 09:16 Actualizado: 07 jun 2026 - 09:18
Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña
Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña | Páxinas Galegas

Un pequeño incendio fue sofocado a primera hora de la mañana de este domingo, 7 de junio, en la Iglesia de San Lucas de Parada da Serra, A Gudiña. Según indicaban particulares, del templo empezó a emanar una columna de humo producida, como se pudo saber después, por varias velas que quedaron encendidas durante toda la noche.

Los mismos particulares fueron los que apagaron el fuego, evitando que los daños fueran más allá de un mueble afectado. El GES de A Gudiña fue informado a las 7:29 horas de la mañana.

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