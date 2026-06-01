El día después del incendio en A Ponte: el techo de la clínica se viene abajo

El día después del incendio que calcinó un edificio de dos plantas en el barrio de A Ponte comenzó con un susto. Parte de la primera planta cedía, provocando una lluvia de escombros sobre la clínica dental que, en un primer momento, parecía haber sorteado los daños provocados por el fuego.

“Han ido cayendo restos, y es lo que habría provocado el colapso”, explican desde los bomberos de Ourense, que lo sitúan durante la madrugada. La caída provocó la ruptura de una de las lunas de la clínica dental, y que los escombros se desparramaran por la acera. Esto hizo necesario que un equipo de operarios, supervisados por el edil de Urbanismo, Francisco González, emplearan parte de la mañana del domingo en la retirada de restos mediante una pequeña excavadora.

González también estudió con este equipo la necesidad de modificar el cableado eléctrico que discurre por el exterior del edificio, en previsión a posibles rebrotes. A simple vista, era posible ver varias pequeñas columnas de humo aún surgiendo, lo cual suscitó varios rumores de resurgir del incendio que desmintieron desde el cuerpo de bomberos, si bien seguían trabajando en tareas de refresco durante todo el día de ayer.

Estas necesidades están retrasando un primer diagnóstico de las causas del incendio, aunque permanece el detalle de su rápida propagación. El propietario del inmueble, Florencio López Iglesias, adelantaba que mantendrá en la jornada de este lunes una primera reunión tanto con los bomberos como con la policía, para intentar esclarecer una posible causa.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada a la altura del nº 5 de la calle Vicente Risco, y todo el entorno de la Alameda da Ponte. Los bomberos han confirmado también que los residentes del nº 3 -el edificio contiguo al quemado, y que sufrió daños en la pared de separación- permanece por el momento desalojado, después de que alguno de sus habitantes precisara un rescate a través de la fachada del inmueble.

Una excavadora realiza un primer desescombro desde la calle | Miguel Angel

Problemas de convivencia

Gerardo, vecino de la zona, insiste en que “ya sabíamos que algo así iba a ocurrir algún día”, debido a la presencia de okupas en el edificio. “En nada buscarán otro sitio donde meterse”, añade Marcos Taboada desde uno de los bares. “Yo tuve que llamar la atención a uno porque con un niño se metía”, añade el hostelero.